В 2000-х Моуринью устроил тактическую революцию в АПЛ. Теперь Жозе – динозавр на фоне Клоппа и Пепа

Если Арсен Венгер научил английских игроков здоровому питанию и выкинул из меню жареную картошку, то Моуринью заразил АПЛ тактикой. Первое пришествие Особенного в «Челси» – революция, которую ощутили на себе любители пива, рыбы и чипсов.

Пока текст окончательно не провонял дешевым фастфудом, нужно расшифровать. До приезда Жозе большинство английских клубов использовали старомодные 4-4-2 – схема прочно ассоциируется с островами и даже вошла в местный фольклор. Моуринью уничтожил ее более гибкими 4-3-3, набрав рекордные для АПЛ 95 очков в сезоне-2004/05.

Дополнительная находка Жозе – роль опорного полузащитника, которую в его «Челси исполнял Клод Макелеле. Благодаря французу Особенный получал численный перевес в центре поля и манипулировал соперниками по Премьер-лиге.

«Когда мы играем против чистых 4-4-2, у нас всегда на одного игрока больше в полузащите. Если Макелеле никто не опекает, он получает пространство и время. Если на него выдвигается полузащитник, то свободу получает наш бокс-ту-бокс. Если на Макелеле выдергивается вингер, у нас численный перевес на фланге. У чистых 4-4-2 против нас нет никаких шансов», – пулял логикой Жозе.

Чтобы остановить «Барселону» и лично Пепа, Моуринью эволюционировал сам. В первом сезоне за «Реал» португалец навязывал «блаугране» свою игру и даже пытался контролировать мяч – идея привела к унизительным 0:5 на «Камп Ноу». Через год Жозе поменял тактику: центр поля утюжила тройка опорников, а контратаки Роналду и Озила были компенсацией за мини-автобус в защите.

С того момента, как Гвардиола признал поражение от Моура (свидетельство Гильема Балаге) и ушел из «Барсы», прошло шесть лет. За это время Пеп выиграл всего на два трофея больше Жозе (8 против 6), но по уровню влияния на футбол португалец безбожно отстал от противника.

В первую очередь репутацию Моуринью испортили конфликты с игроками: Жозе разругался с лидерами «Реала», после искал предателей в «Челси». Холодная война с Погба тоже указывает на то, что португальцу тяжело найти общий язык с теми, кто чтет немного другие ценности, чем Терри и Лэмпард.

Но главное поражение Жозе связано с тактикой: пока Гвардиола создает новые амплуа, Моуринью топчется на месте. Португалец юзает четыре схемы, но его принципы совершенно не изменились: никакого высокого прессинга (слишком рискованно), упор на контратаки в топовых матчах и импровизацию против маленьких команд.

Мигель Дилейни из ESPN сообщил, что Моуринью вообще не занимается позиционной атакой. Игроки «Реала» не понимали, про какие наработки Жозе рассуждает на пресс-конференциях, и даже тролили тренера за глаза. Прохладное отношение к игре первым номером вдвойне нелогично сейчас – в АПЛ наступила эпоха, где топы в каждом пятом матче владеют мячом 70% времени.

Стиль Пепа воспитал в защитниках технарей – вскрыть автобус с такими игроками значительно легче. В «Сити» отличным первым пасом обладают Отаменди, Стоунз и Лапорт, в «Ливерпуле» хорошо продвигают мяч Ван Дейк и Матип, а «Челси» использует для этих целей Аспиликуэту. В «Юнайтед» ничего похожего нет – Смоллинг, Джонс и Байи не заходят с мячом дальше центра поля.

Поскольку Моуринью не развивает у игроков нужные качества, «МЮ» постоянно натыкается на проблемы. Капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселс рассказывал: «Смоллинг и Джонс не понимают, что делать с мячом. План «сорок» был завязан на прессинге центральных защитников и привел к результату. Победный мяч «Ньюкасл» забил после симуляции Смоллинга в центральном круге – Крис слишком медленно принимал решение и неуклюже нырнул».

Аналогичное мнение о Смоллинге составил Гарет Саутгейт. Тренер не вызывает Криса в сборную уже полгода и аргументирует это слабой техникой. По мнению Гарета, защитник «МЮ» уступает конкурентам, когда дело доходит до выхода из обороны в атаку: лучше Смоллинга пасует не только Стоунз (ничего удивительного, любимчик Пепа), но и ребята из «Лестера» (Магуайр) и «Бёрнли» (Тарковски).

Из-за ужасного оснащения защитников за мячом опускается Погба. Дэмьен Дафф объяснил, что это лишь усугубляет ситуацию (не хватает парней в атаке), но, возможно, причина не только в инстинктах француза. Поль вынужден разыгрывать мяч, как в баскетболе – в противном случае атака превратится в перекат мяча поперечными передачами.

Все атакующие игроки сосредоточены в центре, на флангах «МЮ» – пустота

Из-за глубокой позиции Погба вингеры (Санчес, Мата, Марсьяль) заходят в центр, чтобы компенсировать его отсутствие впереди. Разумный ход, если бы не одно но: их движение не поддерживают крайние защитники. Валенсия и Янг никогда не подключаются вперед одновременно – Жозе слишком сильно опасается ответных контратак.

В результате креативная группа «МЮ» остается без пространства – фулбеки не обеспечивают ширину в атаке, поэтому соперникам проще накрыть Санчеса, Мату и Марсьяля. По голам с игры (в расчет берутся все мячи, за исключением штрафных, угловых и пенальти) «Юнайтед» идет третьим в АПЛ (40 голов), но сильно уступает «Ливерпулю» (52) и «Сити» (64) – отрыв чересчур показательный.

Ожидаемые голы с игры. «Юнайтед» уступает четырем топам из пяти

Замаскировать проблемы с построением атак Моуринью мог бы прессингом – «Боруссия» Клоппа тоже не была эталоном в игре первым номером, но создавала моменты за счет отбора мяча прямо у чужих ворот. Нет, Жозе включает давление только на средней трети поля – вся португальская школа тренеров (за исключением Андре Виллаш-Боаша) игнорирует высокий прессинг.

О пользе этого компонента прокричали матчи с «Севильей». При Монтелле испанцы упорно разыгрывают мяч от вратаря, хотя подходящих игроков для этого у них нет – выделяется только Банега. Но если «Атлетико» надавил на слабость «Севильи» (победа 5:2 и 15 попыток отбор на чужой половине), то Моуринью снова припарковался (4 попытки отбора) и вдохновил Де Хеа на очередной концерт – матчи разделили всего четыре дня, разница характерна.

Перед паузой на игры сборных Моур втирал журналистам, что работает над движением «МЮ» в атаке и дает инструктаж крайним защитникам. Жозе вкрутил в реплику модные термины вроде «билдапа» и «игру между линиями», но либо футболисты не выполняют его установки, либо он снова включает лицемерие, как это было в Мадриде.

Альтернативный вариант: с таким ростером Моуринью не способен на современный футбол. Жозе определенно получит деньги на нужных игроков летом (в прессе уже говорят о защитнике с пасом), но не оставит себе права на ошибку. В новом сезоне с него спросят не только за результат (три трофея и второе место в АПЛ – уже неплохие ачивки), но и за игру.

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