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Мохамед Эль-Ненни продлил контракт с «Арсеналом»
Египтянин не гонится за титулами.
«Арсенал» объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Мохамедом Эль-Ненни.
Точные детали и срок действия договора не разглашаются официальным сайтом «канониров».
По информации инсайдеров London Evening Standard, Мохамед будет защищать цвета «Арсенала» до 2022 года.
- Эль-Ненни забил 1 мяч в 26 матчах сезона-2017/18.
- На ЧМ-2018 Эль-Ненни в составе сборной Египта сыграет против России (19 июня).
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