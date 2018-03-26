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Мохамед Эль-Ненни продлил контракт с «Арсеналом»

Эль-Ненни продлил контракт с «Арсеналом»
Eurosport

1 час назад

Египтянин не гонится за титулами.

«Арсенал» объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Мохамедом Эль-Ненни.

Точные детали и срок действия договора не разглашаются официальным сайтом «канониров».

По информации инсайдеров London Evening Standard, Мохамед будет защищать цвета «Арсенала» до 2022 года.

  • Эль-Ненни забил 1 мяч в 26 матчах сезона-2017/18.
  • На ЧМ-2018 Эль-Ненни в составе сборной Египта сыграет против России (19 июня).

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