Тибо Куртуа: «В следующем сезоне я по-прежнему буду в «Челси»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа не поменяет клуб ближайшим летом.

«У меня еще один сезон по контракту, и я чувствую себя хорошо в «Челси». В конце сезона мы сядем и вместе обговорим мое будущее.

Я совершенно спокоен, потому что знаю: я по-прежнему буду в «Челси» в следующем сезоне.

Вне зависимости от того, подпишу ли я новый контракт или подожду еще год, я поеду на чемпионат мира с ясной головой. Но я по-прежнему горд выступать за «Челси» и хочу побеждать», – сказал Куртуа Sporza.

За 4 года в Англии Куртуа стал двукратным чемпионом и выиграл Кубок английской Лиги.

Контракт Тибо истекает летом 2019 года.

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