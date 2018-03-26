Getty Images

Тибо Куртуа: «В следующем сезоне я по-прежнему буду в «Челси»

Куртуа: «В следующем сезоне я по-прежнему буду в «Челси»
Eurosport

1 час назад

«Реалу» придется подождать.

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа не поменяет клуб ближайшим летом.

«У меня еще один сезон по контракту, и я чувствую себя хорошо в «Челси». В конце сезона мы сядем и вместе обговорим мое будущее.

Я совершенно спокоен, потому что знаю: я по-прежнему буду в «Челси» в следующем сезоне.

Вне зависимости от того, подпишу ли я новый контракт или подожду еще год, я поеду на чемпионат мира с ясной головой. Но я по-прежнему горд выступать за «Челси» и хочу побеждать», – сказал Куртуа Sporza.

  • За 4 года в Англии Куртуа стал двукратным чемпионом и выиграл Кубок английской Лиги.
  • Контракт Тибо истекает летом 2019 года.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Феноменальный удар О’Cалливана, сломавший все законы физики. Гений – это еще мягко сказано

00:22
Популярные видео
Фортуна за полминуты сначала улыбнулась О’Салливану, потом забрала долг. Но Ронни все равно победил
6 307 просмотров6 ч
«Виннипег» и «Нэшвилл» накидали 8 шайб, а потом кипер «Предаторс» исполнил Куртуа и профукал буллит
 589 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться