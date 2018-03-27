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Стерлинг: «В игре против «Пэлас» я трижды потерял мяч, и Гвардиола жутко разнес меня в раздевалке»

Стерлинг: «В игре против «Пэлас» я трижды потерял мяч, и Гвардиола жутко разнес меня в раздевалке»
Eurosport

29 мин. назад

Ежедневная рубрика «Пеп – гений».

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о методах работы коуча «горожан» Пепа Гвардиолы.

«Гвардиола дает знать, если он недоволен тобой. Я помню, как вышел на замену в игре против «Кристал Пэлас». Я трижды потерял мяч и подумал, что не буду играть до конца сезона. Пеп жутко разнес меня в раздевалке.

Такой тренер, как Гвардиола, достает из тебя лучшие качества. Он не сомневается и говорит футболисту, где тот был неправ», – цитирует Стерлинга The Telegraph.

  • В АПЛ-2017/18 Стерлинг провел 26 игр, забил 15 голов и отдал 10 ассистов.
  • «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице.

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