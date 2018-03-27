Роналдиньо: «Я почти перешел в «Манчестер Юнайтед». Это было вопросом 48 часов»

Легенда «Барселоны» Роналдиньо рассказал, что в 2003 году мог переехать не в Каталонию, а в Манчестер.

«Я практически перешел в «Манчестер Юнайтед». Это было вопросом 48 часов, но еще до предложения от «МЮ» Сандро Россель спросил у меня: «Если я стану президентом «Барсы», перейдешь к нам?» Я ответил согласием.

Мы уже обсуждали детали с «Юнайтед», когда мне позвонил Россель и сообщил, что он выиграет президентские выборы. А я пообещал ему, что буду играть за «Барсу»... Это были быстрые переговоры. Я сказал англичанам, что выбрал «Барсу», и это было правильным решением. Бразильцы всегда любили «Барселону», у нас есть своя история здесь.

За пределами поля нигде нет того ощущения, которое ты испытываешь в Каталонии. Я очень скучаю по «Барсе». Я провел там 5 фантастических лет – в клубе, где ценят нападающих и талантливых игроков», – цитирует Рона FourFourTwo.

В составе «Барселоны» Роналдиньо выиграл 2 Примеры, Лигу чемпионов и 2 Суперкубка Испании.

В 2005-м игрок завоевал «Золотой мяч».

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