Поль Погба меняет стрижки раз в неделю. Это гениально – отвалите от него

Поля Погба сейчас ненавидят даже фанаты «МЮ». Он слишком часто обрезает. Слишком часто постит фотографии в инстаграм. Слишком часто торгует лицом в рекламе. Но главное – слишком часто экспериментирует с волосами: какого черта, почему он тратит на это время?

Все элементарно: парень гениально привлекает внимание и повышает капитализацию своего образа. Сайты мужских журналов регулярно составляют подборки в стиле «7 лучших причесок Погба в 2017-м», The Sun отчитывается о каждом безумии на голове Поля, а пользователи Quara робко интересуются, как сотворить с шевелюрой то, что исполняет француз.

Самый дорогой игрок «МЮ» реально вывел футбольную барбер-моду на новый уровень – если повторять за Бекхэмом было легко (осветлить/отпустить длинные/поднять челку/сбрить все к чертям), то за Полем откровенно не угнаться.

Во-первых, у него здоровые и гиперпослушные волосы. Они отлично переносят любое перекрашивание, а заодно идеально подходят для того, чтобы выбривать художества на висках и ставить ирокезы любой длины. Во-вторых, Погба относится к стрижке, как к искусству: каждая прическа должна что-то значить. Классический пример – прошлая осень, когда свалившийся с травмой француз выбрил активную кардиограмму. «Пока жив, я еще пока живой» – таким был сигнал для фанатов, которые соскучились по мотору «МЮ».

Самая популярная претензия к Полю: «Он думает не о футболе, а о волосах». Это бред – логичнее предъявлять за бесконечное мельтешение в рекламе, потому что даже на съемки короткого ролика уходит куча времени. Но увлечение барбершопами – совсем другое: хейтить Погба за постоянные смены имиджа примерно так же глупо, как презирать всех, у кого забиты татуировками рукава и спина. Рисунок для причесок придумывается гораздо быстрее, чем для татух – это ведь не на всю жизнь.

Тем более, за волосы Поля Погба отвечает Ахмед Альсанави – элитный мастер из модной парикмахерской Star Barbers, которая находится в Чессингтоне, в 20 минутах от Лондона.

Ахмед – давний фан «Челси»: сначала он стриг только молодых игроков, а потом скорешился с Джоном Терри, Гари Кэйхиллом и остальными пенсионерскими селебрити. Альсанави реально обаял этих суровых парней – они не только катались к нему в барбершоп, но и рекомендовали его другим футболистам. А главное – подарили футболки с автографами и стали приглашать на базу «Челси», выписывая пропуска в любое время.

В октябре 2017-го большие материалы про Ахмеда выпустили крупнейшие британские медиа во главе с Daily Mail. Внутри – даже не рассказ, а роскошная фотогалерея, которая спровоцирует лютую зависть у любого футбольного фаната. В кресло Альсанави садились Фабрегас, Менди, Зума, Кабай, но смешнее всего получилось с Канте – он заплатил Ахмеду, чтобы тот подшлифовал его лысину.

Самые крутые клиенты барбера – Эден Азар и Поль Погба. Например, с бельгийцем они обсуждают профессии: «Я даю советы Эдену по прическам, а он мне – по футболу. Это помогает в Воскресной лиге – у нас с ним одинаковые амплуа».

Погба – более прошаренный молодой человек: он сам предлагает идеи Альсанави. Тот их докручивает, а затем воплощает на привыкшей ко всему голове Поля. «Совершенно не волнуюсь, когда стригу его – все мысли только о работе. Зато когда ему нравится, и он выкладывает новую прическу, я думаю: «Вау, да ведь это же сделал такое с Погба!»

В ноябре 2017-го у Ахмеда случились неприятности – его официально вышвырнули с базы «Челси» за то, что он злоупотреблял доверием футболистов: приезжал за день до игры, отвлекал их, фотографировался и вообще вел себя как полноценный сотрудник клуба. Лондонскому руководству это надоело, и они заблокировали проходку Альсанави в Кобхэм: вероятно, теперь он обслуживает топовых клиентов у них дома, причем в дни, когда до матчей еще далеко.

Никто не удивится, если скоро «МЮ» поступит еще жестче и посоветует Ахмеду вообще не появляться в Манчестере, чтобы не соблазнять Погба. Тезисы о том, что забота о прическах мешает полузащитнику нормально играть, звучат все громче: чтобы отвести угрозу от любимого барбера, Полю нужно поскорее набрать форму. Только так он заткнет всех, кто считает, что француз по-настоящему любит лишь ножницы и бритву, а не красную футболку с «дьяволом» на груди.

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