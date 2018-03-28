Getty Images

La Cuarta: «МЮ» предложил за полузащитника «Баварии» Артуро Видаля 48 миллионов евро

La Cuarta: «МЮ» предложил за Видаля 48 миллионов евро
Eurosport

38 мин. назад

Чилийца может перехватить «Челси».

Полузащитником «Баварии» Артуро Видалем предметно интересуется «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» предложил 48 миллионов евро «Баварии» за трансфер и четырехлетний контракт футболисту с годовой зарплатой в 14,4 миллиона евро за сезон, сообщает чилийская газета La Cuarta. Контракт 30-летнего Видаля с «Баварией» заключен до 2019 года, поэтому если в Мюнхене хотят получить деньги за полузащитника, они должны продать его этим летом.

На Видаля претендует и лондонский «Челси». По информации чилийских медиа, Антонио Конте звонил Артуро в декабре, чтобы убедить его сменить клуб. Оба хорошо знакомы по совместной работе в «Ювентусе».

  • Видаль перешел в «Баварию» летом 2015 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Миннесота» затащила «Нэшвилл» в серию буллитов, где забила на одну шайбу меньше

01:31
Популярные видео
«Эдмонтон» зря разбудил «Коламбус» тремя шайбами – команда Панарина наклепала 7 в ответ
 401 просмотров3 ч
Дадонов расчехлил «Айлендерс» голом и ассистом, и помог «Флориде» крупно выиграть
1 122 просмотровВчера в 12:55
А еще вам может понравиться