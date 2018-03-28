La Cuarta: «МЮ» предложил за полузащитника «Баварии» Артуро Видаля 48 миллионов евро

Полузащитником «Баварии» Артуро Видалем предметно интересуется «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» предложил 48 миллионов евро «Баварии» за трансфер и четырехлетний контракт футболисту с годовой зарплатой в 14,4 миллиона евро за сезон, сообщает чилийская газета La Cuarta. Контракт 30-летнего Видаля с «Баварией» заключен до 2019 года, поэтому если в Мюнхене хотят получить деньги за полузащитника, они должны продать его этим летом.

На Видаля претендует и лондонский «Челси». По информации чилийских медиа, Антонио Конте звонил Артуро в декабре, чтобы убедить его сменить клуб. Оба хорошо знакомы по совместной работе в «Ювентусе».

Видаль перешел в «Баварию» летом 2015 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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