Daily Mail: Габриэл Жезус отказался продлить контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не может договориться с форвардом Габриэлом Жезусом о продлении контракта.

Как сообщает Daily Mail, «горожане» предлагают Жезусу зарплату 102 тысячи евро в неделю. Бразилец и его агенты считают, что игрок достоин большего оклада – 113 тысяч. «Ман Сити» возобновит переговоры с футболистом летом.

Нынешний контракт Жезуса с лидером Премьер-лиги истекает в 2022 году. По нему бразилец зарабатывает 73 тысячи евро в неделю.

«Ман Сити» хочет продлить контракт с Жезусом до 2023 года.

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