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Daily Mail: Габриэл Жезус отказался продлить контракт с «Манчестер Сити»

Daily Mail: Жезус отказался продлить контракт с «Манчестер Сити»
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Форвард хочет большую зарплату.

«Манчестер Сити» не может договориться с форвардом Габриэлом Жезусом о продлении контракта.

Как сообщает Daily Mail, «горожане» предлагают Жезусу зарплату 102 тысячи евро в неделю. Бразилец и его агенты считают, что игрок достоин большего оклада – 113 тысяч. «Ман Сити» возобновит переговоры с футболистом летом.

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