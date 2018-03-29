«Суонси» начал продажи футболок с цитатами Карвальяла, выручка с которых пойдет на борьбу с раком

«Суонси» объявил о старте продаж футболок, на которых запечатлены цитаты главного тренера команды Карлоса Карвальяла.

Ассортимент джерси расположен здесь. Пока можно приобрести 2 вида футболок с тремя фразами португальского коуча: «Если один лебедь падает, другой начинает полет», «Все мясо – на барбекю» и «Лондонский трафик в 16:00».

После победы над «Бёрнли» (1:0) Карвальял сказал: «Мы положили все мясо на огонь, чтобы победить. Выпустили Андре Айю и Тэмми Абрахама и сыграли с тремя атакующими футболистами в центре. Мы кинули все мясо на огонь, все мясо в гриль, потому что очень хотели победить».

Обыграв «Ливерпуль» (1:0), Карвальял заявил следующее: «Я сказал игрокам, что «Ливерпуль» – сильная команда. Почти как автомобиль из «Формулы-1». Но, если поместить его в лондонский трафик в 16:00, то он не поедет очень быстро».

Средства от продажи футболок пойдут в помощь борьбы с раком простаты.

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