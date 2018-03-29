Sky Sports: Федор Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта чемпионата мира

Форвард «Краснодара» Федор Смолов намерен сменить клуб до начала чемпионата мира в России.

Главным претендентом на Смолова остается «Вест Хэм», который вел переговоры о его покупке в зимнее трансферное окно. Тогда коуч «молотобойцев» Дэвид Мойес посчитал Федора недостаточно сильным нападающим для АПЛ и подписал Джордана Хьюджилла из «Престона», передает Sky Sports.

Кроме «Вест Хэма», в Смолове заинтересован «Марсель», но сам игрок предпочитает переезд в Лондон.

Смолов отметился голом в товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3).

В 67 играх за «Краснодар» Федор забил 50 мячей.

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