Getty Images

Sky Sports: Федор Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта чемпионата мира

Sky Sports: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта чемпионата мира
Eurosport

48 мин. назад

Сага близится к концу.

Форвард «Краснодара» Федор Смолов намерен сменить клуб до начала чемпионата мира в России.

Главным претендентом на Смолова остается «Вест Хэм», который вел переговоры о его покупке в зимнее трансферное окно. Тогда коуч «молотобойцев» Дэвид Мойес посчитал Федора недостаточно сильным нападающим для АПЛ и подписал Джордана Хьюджилла из «Престона», передает Sky Sports.

Кроме «Вест Хэма», в Смолове заинтересован «Марсель», но сам игрок предпочитает переезд в Лондон.

  • Смолов отметился голом в товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3).
  • В 67 играх за «Краснодар» Федор забил 50 мячей.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Торонто» вел 3:0 и чуть все не загубил

04:26
Популярные видео
«Вашингтон» летел нью-йоркским «рейнджерам», пока за дело не взялся Кузнецов
1 594 просмотров6 ч
Гонщик не заметил стюарда у обочины и впечатался в него на велике
1 365 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться