Эктор Бельерин: «Я стал веганом в начале сезона и чувствую себя гораздо лучше»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о переходе на строгую диету.

«Я стал веганом примерно в начале сезона-2017/18. Сначала я попробовал эту диету на пару недель, чтобы очистить тело, но я почувствовал себя так хорошо, что придерживаюсь ее уже полгода.

Самое главное – я теперь быстрее восстанавливаюсь после игр, воспаления проходят быстрее. У меня всегда была небольшая проблема с лодыжками после напряженных матчей: они воспалялись и становились жестче. Теперь мне даже не надо перевязывать лодыжки перед игрой.

Избавившись от животной пищи в рационе, я уже через несколько дней почувствовал себя лучше, а в начале третьей недели – просто прекрасно. Я стал просыпаться по утрам преисполненным энергией, в то время как раньше я был тем самым человеком, который 5 раз переставит будильник, прежде чем встать с кровати.

Начо Монреаль и Лоран Косьельни постоянно подшучивают: «Где же мясо на твоей тарелке?» или «Что, и сегодня без мяса?» Они всегда стараются подкинуть немного мяса мне на тарелку – и все это очень смешно.

Моя диета – способ показать людям, что ты можешь быть спортсменом и придерживаться ее. Это откроет двери для других людей», – цитирует Бельерина The Players Tribune.

Бельерин провел в АПЛ-2017/18 29 матчей, забил 2 гола и оформил 2 ассиста.

«Арсенал» идет на шестом месте в турнирной таблице.

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