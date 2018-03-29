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Эктор Бельерин: «Я стал веганом в начале сезона и чувствую себя гораздо лучше»
Испанец радикально поменял привычки.
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о переходе на строгую диету.
«Я стал веганом примерно в начале сезона-2017/18. Сначала я попробовал эту диету на пару недель, чтобы очистить тело, но я почувствовал себя так хорошо, что придерживаюсь ее уже полгода.
Самое главное – я теперь быстрее восстанавливаюсь после игр, воспаления проходят быстрее. У меня всегда была небольшая проблема с лодыжками после напряженных матчей: они воспалялись и становились жестче. Теперь мне даже не надо перевязывать лодыжки перед игрой.
Избавившись от животной пищи в рационе, я уже через несколько дней почувствовал себя лучше, а в начале третьей недели – просто прекрасно. Я стал просыпаться по утрам преисполненным энергией, в то время как раньше я был тем самым человеком, который 5 раз переставит будильник, прежде чем встать с кровати.
Начо Монреаль и Лоран Косьельни постоянно подшучивают: «Где же мясо на твоей тарелке?» или «Что, и сегодня без мяса?» Они всегда стараются подкинуть немного мяса мне на тарелку – и все это очень смешно.
Моя диета – способ показать людям, что ты можешь быть спортсменом и придерживаться ее. Это откроет двери для других людей», – цитирует Бельерина The Players Tribune.
- Бельерин провел в АПЛ-2017/18 29 матчей, забил 2 гола и оформил 2 ассиста.
- «Арсенал» идет на шестом месте в турнирной таблице.