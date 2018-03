«Салах приближается к Месси». Клопп не прав – Мо больше похож на Роналду

Перед паузой на игры сборных Салах казнил покером «Уотфорд», а Клопп окончательно сошел с ума. Юрген на полном серьезе рассуждал, что Мо приближается к уровню гениального Месси. Показательная учтивость, если вспомнить немаловажный факт: клуб еле-еле подбил ментора «Ливерпуля» на покупку египтянина.

«Вряд ли Мо хочет, чтобы его сравнивали с Месси: последним игроком, оказывавшим такое влияние на команду, на моей памяти был Марадона. Но правда в том, что Мо уже приближается к этому. Ребята обожают с ним играть», – подслащивал пресс-конференцию Клопп.

В расположении сборной Мо тоже дал интервью – не такое сахарное, но такое же мотивационное. Во-первых, Салах внес интригу в бомбардирскую гонку – египтянин пообещал только в мае раскрыть цель, которую поставил перед собой на старте сезона. Во-вторых, признался, что ему реально льстят сравнения с Лео. Тема, которую подкинул Клопп, получила развитие.

Если разобраться, то сравнения Салаха и Месси выглядят просто надуманно и базируются только на стилистическом сходстве между парнями. Они забили больше 20 голов левой ногой (в чемпионатах топ-5 таких игроков больше нет), обладают низким центром тяжести и время от времени включают дриблинг – 2,7 обводки у Лео против 2,3 у Мо.

Голы левой Месси 24 Салах 23 Фекир 14 Товен 13 Дибала 13

Как правильно заметил внештатник Four Four Two Райан Балди, сходство между Салахом и Месси только в том, как они обращаются с мячом. Их роль в команде отличается, их функции и даже позиции на поле – тоже. Если Лео опускается за мячом и берет на себя обязанности плеймейкера, то Мохамед играет очень атакующего полузащитника – характеристика Клоппа идеально резюмирует его амплуа.

«Лионель любит отходить за мячом вглубь поля, он вовлечен в каждую атаку «Барселоны». Салах не такой, у него мышление нападающего. Ему не нравится, когда его меняют в конце игры – он жаждет забить как можно больше», – дополнял немца Джейми Каррагер.

По статистике все очевидно – Салах ни разу не Месси. Аргентинец отдает 54 передачи в среднем за игру, египтянин – около 30. Разницу в функционале олицетворяют другие показатели: если Лео выдает больше 20 пасов вперед, то Салах – только 6. Наконец, точную передачу вразрез Месси закидывает раз в две игры, Мохамед – одну в семи матчах.

Короче говоря, Лео намного больше вовлечен в игру «Барсы», чем Салах – в игру «Ливерпуля». Месси исполняет нечто среднее между вингером и десяткой, Мохамед – мечется между позициями вингера и страйкера. Во всех смыслах (кроме роста, веса и других физических данных) Салах гораздо больше похож на Роналду.

Снова к словам Каррагера: «Криштиану – яркий пример того, как эволюционировала роль вингера. Когда он играл за «Юнайтед», он подхватывал мяч у самого края, после чего терроризировал защитника финтами и дриблингом. Сейчас он совершенно другой игрок – бомбардир, который часто подключается в штрафную. Он недоволен каждый раз, когда не забивает. Он не хочет тратить время на обводки, вся его игра состоит из смещений в штрафную и попыток забить».

На эволюцию Роналду потребовалось пять лет и переход в другой клуб, Салаху – тоже смена клуба, но всего лишь несколько месяцев. Клопп знал, что в «Роме» египтянин почти безвылазно сидел на фланге, но после знакомства с качествами новичка создал ему аналогичные условия, как у Криша в «Реале».

Парней объединяет не только гибридная позиция (полувингер/полунападающий), но и движение в штрафной. Как правило, оба открываются между центральным защитником соперника и крайним. Во-первых, это прямое следствие амплуа; во-вторых, оно запутывает противника – заезженная фраза, но мужчины слишком часто оказываются в нужном месте в нужное время.

«При Клоппе я играю ближе к воротам, чем в любом другом клубе или у любого другого тренера. Именно поэтому я всегда готов забить. На тренировках коуч всегда просит меня оставаться в атаке», – рассказал о роли Юргена в трансформации сам Салах.

Влияние партнеров тоже поразительно схоже. И Роналду, и Салах атакуют пространство, которое для них четко освобождают нападающие – Бензема и Фирмино. Благодаря альтруизму страйкеров в команде не возникает конфликтов, а парни выдают космическую результативность: Криш забил на 18 голов больше Карима, Мо – на 14 больше Бобби.

Точно так же форварды выполняют вместо Роналду и Салаха грязную работу в защите. Фирмино прессингует центральных защитников, Бензема – опекает опорника или вообще отходит на фланг. В результате примы сохраняют энергию для новой атаки или безумной контры в ответ.

По ожидаемым ассистам и креативу (доля в ожидаемых ассистах команды) Салах тоже ближе к Роналду, чем к Месси: 0,28 xA – у аргентинца, 0,18 xA – у египтянина, 0,15 xA – у португальца. Сравнение тепловых карт и усредненных позиций окончательно резюмирует сходство между Кришем и Мо.

Когда парни выходят в схеме 4-3-3, они пасутся в зонах между флангом и нападением – Криш действует чуть левее, Мо примагничивает к правому краю. Жажда гола и бескорыстность нападающих делает Салаха и Роналду главной угрозой команды – зачастую именно они действуют ближе к чужим воротам, чем Бензема и Фирмино.

Слева – Салах (11) выше Фирмино (9), справа – Роналду (7) выше Бензема (9)

Фараон еще не достиг высот Криша и, вероятно, никогда не приблизится к его величию – португалец выиграл пять «Золотых мячей», Мо только в этом сезоне претендует на награду. Но не позволяйте внешности вас обмануть: Салах гораздо больше Роналду, чем Месси.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

«Его скорость пугает людей». Настоящая угроза России из Лондона, и это не Тереза Мэй

В 2000-х Моуринью устроил тактическую революцию в АПЛ. Теперь Жозе – динозавр на фоне Клоппа и Пепа