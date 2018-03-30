Луи ван Гал: «Я хотел привить «МЮ» тот футбол, в который играет «Сити», но мне не дали времени»

Экс-главный тренер «МЮ» Луи ван Гал не держит зла не сменившего его Жозе Моуринью, но порицает руководство клуба.

«Я не разочарован в Моуринью. Каждый тренер хочет поработать в «МЮ», потому что это один из самых больших клубов в мире.

Думаю, и Жозе этого желал. Но у него был шанс в такой фантастической команде, как «Челси». Он пришел с 13-го места, в то время как я шел четвертым, но я его не виню.

Я нахожу неправильным, когда генеральный директор говорит тебе, что клуб полностью тобой доволен, не верь прессе, а затем ты выигрываешь Кубок Англии, но тебя все равно увольняют.

Сейчас Гвардиола – лучший тренер Премьер-лиги. Он превратил «Сити» в машину. Она показывает тот футбол, который я хотел привить «МЮ». Но у него состав лучше подходит для этого.

У меня процесс строительства занял бы больше времени, но, к сожалению, мне его не дали», – сказал Ван Гал Sport Bild.

Голландец проработал в «МЮ» 2 сезона (2014-2016) и выиграл Кубок Англии.

После 30 туров «Сити» Гвардиолы лидирует с 16-очковым от преследователей.

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