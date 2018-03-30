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«Эвертон» подаст в суд на Роналда Кумана и Королевский футбольный союз Нидерландов

«Эвертон» подаст в суд на Кумана и Королевский футбольный союз Нидерландов
Eurosport

22 мин. назад

Мерсисайдцы подозревают голландцев в финансовом сговоре.

«Эвертон» обратился к юристам с целью начать разбирательства против экс-главного тренера команды Роналда Кумана и Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) по поводу финансовых выплат.

Голландец возглавил «ирисок» в июне 2016 года, став одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ. Его команда провалила старт сезона-2017/18, и в октябре Куман был уволен, но продолжал получать 90% зарплаты.

По условиям соглашения, выплаты должны прекратиться, как только Куман получит новую работу, где его зарплата превысит хотя бы 10% от оклада в «Эвертоне». В противном случае клуб компенсирует Роналду оставшуюся часть.

В феврале Куман возглавил сборную Голландии с крайне низкой зарплатой, в результате чего «ириски» по-прежнему вынуждены содержать 55-летнего специалиста. В клубе подозревают Кумана и KNVB в сговоре и будут добиваться справедливости в суде, передает Liverpool Echo.

  • Куман оставил «Эвертон» после девяти туров в зоне вылета, на 18-м месте.
  • После сыгранного наполовину 31 тура «ириски» идут девятыми.

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