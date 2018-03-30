Eurosport
«Начало Второй мировой? 1942-й?» Зинченко облачился в розовый худи и ответил на важные вопросы
О футболе и не только.
Полузащитник «Сити» и сборной Украины Александр Зинченко пришел в гости к каналу «Отдушивдушу» в розовом худи Dsquared2 и ответил на самые животрепещущие вопросы.
О рейтинге в FIFA 18
Хотелось бы, конечно, иметь 75.
О любимой порноактрисе
Нет, не увлекаюсь.
Разница в менталитете между украинскими и иностранными футболистами
Разница огромная. Такого там нет: «Сегодня нет настроения: сегодня похожу – завтра побегаю» – такого там нет. Они знают, что если один раз так сделаешь, то спецы это увидят. Записывается каждая тренировка. Их с детства учили, что уже рядом тебя подпирают следующие, которые хотят больше тебя.
Один из помощников Пепа подозвал меня и сказал, что люди с моей стороны – из Украины и России – не добиваются успеха в Европе. Если они где-то чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии.
О начале Второй мировой войны
В 1942-м? В 41-м? 42-м? С 42-го по 45-й. С 41-го по 45-й. Да ну перестаньте, серьезно? Стыдно такое не знать. Ну, на самом деле, я слышал, что она началась в 41-м.
Я знал, что будет такой вопрос, почему я не подготовился. На самом деле, это все шутки, но это должен знать каждый, я считаю.
Самый сильный вратарь?
Сейчас? Эдерсон. На самом деле, это видно невооруженным глазом, так как Нойер сейчас травмирован. Потому что в современном футболе вратарь должен хорошо уметь играть ногами.
- Полное интервью Александра – здесь.
- Вторая мировая началась в 1939 году. В 1941 году начала Великая Отечественная война.
- 21-летний Зинченко отыграл 13 матчей за «Сити» в сезоне-2017/18. Здесь можно зарядить на АПЛ и не только.