Байи пнул Златана под зад и послал на прощание. Почему Ибрагимович терпит приколы какого-то юнги

«Великие вещи тоже подходят к концу, и сейчас время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с «Манчестер Юнайтед». Спасибо клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, с кем я разделил этот кусочек моего пути. Красный навсегда», – Златан просто и трогательно попрощался с «МЮ» в инстаграме. Первый коммент пришел от клуба: «Было удовольствием работать с тобой». Второй – от защитника манков Эрика Байи: «Fuck offfffff» («Пошел на ***»). Ивуариец не первый раз жестит со Златаном: когда швед вернулся в «МЮ» после травмы, Байи на камеру отвесил сверхтитулованному ветерану сочного пинка и заставил бегать за собой, как школьника.

Возможно, есть и другие выжившие после приколов с Ибрагимовичем, но мир о них пока не слышал. Эрик Байи – единственный молодой человек, которой ведет себя настолько фамильярно со звездой такого уровня. Ему всего 23 года, но легендарный швед даже не думает ставить щегла на место. И этому есть причины.

Говорят, что роскошное чувство юмора у евреев и армян связано с генетической памятью о том, какие беды пережили их народы: смех – один из защитных механизмов мозга. Люди, которые прошли через тяжелые времена, всегда легче относятся к определенным вещам – они могут посмеяться над собой и над другими тогда, когда тепличные птенцы оскорбятся. Эрик Байи как раз из первых. Сейчас ивуариец живет в одной из богатейших стран мира и получает 4,4 миллиона евро в год. Но еще семь лет назад он собирал мелочь где-то в Африке и не мечтал о профессиональном футболе.

Байи родился в городе Бинжервиль в Кот-д’Ивуаре. Население городка – 64 тысячи человек, глухая промышленная провинция. Там есть две достопримечательности: несколько зданий колониальной архитектуры и ботсад. Еще в детстве Эрик бросил школу, чтобы зарабатывать деньги – мальчишка не всегда мог положиться на родителей, чтобы добиться мечты.

А фантазировал Эрик о том, чтобы превратиться в нового Дидье Дрогба. По ночам он смотрел матчи «Челси» в Лиге чемпионов и представлял себя на месте Вождя, разыгрывал, как будет обсуждать с Моуринью свою игру. Немного повзрослев, Байи нашел другого кумира – парнишку восхитил Серхио Рамос. Пока остальные пацаны копировали Дрогба, Эрик вдруг воспроизводил подкаты испанца. Так Байи понял, что его место в обороне.

Но время шло, а мечта казалась все дальше. В 14 лет за футболистами вовсю следят скауты в профессиональных клубах, а Эрик не работал даже с ивуарийскими профи. Зато каждый день он обходил таксофоны городка, собирал монеты и относил владельцу телефонов.

«Мне очень сильно помогал отец, но я все равно должен был работать. У меня была программа того, что я должен был сделать после тренировки: в полдень я шел домой и делал разные задания, а таксофоны – это то, как я зарабатывал, чтобы решить некоторые проблемы. Я не мог всегда полагаться на родителей. Они мне помогали, но я должен был что-то делать, чтобы добиться того, о чем мечтаю», – вспоминал Байи.

Скауты заметили его нечаянно в 17 лет – это возраст разочарования, когда шансы на профессиональную карьеру меньше нуля, а впереди ожидает судьба скучного взрослого. После работы Байи пришел на матч, который просматривали скауты «Эспаньола». Каталонцы тут же увидели в быстром, агрессивном, сильном и техничном защитнике потенциальную звезду. Эрик только и успел попрощаться с родителями – его тут же увезли в академию испанского клуба.

Парень, который через шесть лет гогоча пнет по заднице Златана, первое время очень стеснялся новых партнеров и чужой страны. Он почти ни с кем не общался, но когда выходил на поле, включал режим берсерка. В «Эспаньоле» все любили скромнягу – от него ни разу не слышали дурных слов, хамства и понтов. Парень приехал работать и пахал как слон. То же самое было и в «Вильярреале», а теперь – в «МЮ». Единственное изменение – застенчивый мальчик раскрылся, но не превратился в нарцисса.

Байи не только откалывает сам. Ивуариец – регулярный объект шуток и стеба партнеров. Однажды защитник пришел на тренировку в отвратительных белых сандалиях. Эшли Янгу и Хуану Мате они настолько не понравились, что тапки прицепили к потолку – дали понять, что такое носить не айс. Моуринью тоже затроллил любимчика. После матча с «Ливерпулем», в котором Эрик завалил автогол, Жозе спросили об игре защитника. «Великолепная игра и настоящий дух – это когда остальные игроки ищут легкие пути и думают во время матча: мы ведем 2:0, я молодец, на этом можно уходить. Но Эрик Байи, наоборот, реально был на поле. Его автогол – фантастический пример для каждого», – поиздевался Моур.

Даже игроки других клубов острят по поводу Эрика, а тот не обижается. Когда «Мидлсбро» рубился с «МЮ», у Руди Жестеда и Байи заискрило – игроки очень бурно спорили, столкнувшись лбами. После матча Жестед рассказал, что Байи просто подарил ему обнимашки и поцелуйчик. А твиттер «Суонси» потешался над защитником «МЮ», когда тот коряво выбил мяч. Через несколько минут Байи занес победный гол «лебедям», и над твиттером собственного клуба ржали даже фанаты «Суонси».

Но самый острый и неполиткорректный прикол выдал тот же Златан. В августе 2016-го после выездной победы над «Борнмутом» Байи записал видеопоздравление с днем рождения брату. Вместе с Эриком родственника на французском поздравил Златан. Швед пожелал всего доброго, а в конце заявил: «С вами был Ибракадабра и Кунта Кинте», чем вызвал истерику у Эрика. Дело в том, что Кунта Кинте – трагический персонаж, с которым ассоциируется рабовладельчество. По легенде, африканского мальчика Кунта Кинте украли работорговцы из родного африканского племени. Второе значение слова – почти то же самое, что и nigga: его используют только черные братья, и любого белого за такое обращение тут же испепелят. А третье значение самое жесткое – это догги-стайл с девушкой во время месячных. Интересно, понравилось ли брату Байи поздравление от Ибры?

Несмотря на разницу в возрасте, Златан и Эрик ведут себя развязно друг с другом по одной большой причине: швед как никто понимает, насколько тяжелое детство было у Байи, через что он прошел и к чему стремится. Тяжелое детство роднит футболистов разных поколений, сжигает расовые и социальные предрассудки и позволяет им наслаждаться дружбой. Ведь нет ничего приятнее и смешнее, чем хорошенько послать приятеля.

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