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Коуч «МЮ» Жозе Моуринью: «Плохая форма Поля Погба? Спросите его, что он сам думает по этому поводу»
Перевел стрелки.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заверил, что плохая форма Поля Погба не связана с осенней травмой задней поверхности бедра.
«Дело вовсе не в травме. Его восстановление проходило очень хорошо».
От Особенного не отставали, спрашивали, в чем тогда проблемы Поля, и он перевел стрелки.
«Спросите его самого. Спросите его, как только появится возможность, что он сам думает по этому поводу. Я работаю над тем, чтобы вытянуть из него лучшие результаты. Больше я ничего сделать не могу.
Думаю, Поль хорошо себя чувствует после восстановления. При травмах мышц возможны рецидивы, но это не его случай», – цитирует Моуринью Sky Sports.
- 31 марта «МЮ» примет «Суонси».
- В сезоне-2017/18 Погба забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач в 27 матчах.
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