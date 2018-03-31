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Неизлечимо больной 10-летний мальчик вывел игроков «Кристал Пэлас» на матч с «Ливерпулем»

Неизлечимо больной 10-летний мальчик вывел игроков «Кристал Пэлас» на матч с «Ливерпулем»
Eurosport

2 ч. назад

Самый трогательный момент уикенда.

10-летний Джек Ллойд, которому осталось жить несколько месяцев, осуществил мечту и вывел игроков «Кристал Пэлас» на матч с «Ливерпулем» в 32-м туре Премьер-лиги.

«Для него это мечта, ставшая явью. Мы не сможем найти достаточно слов, чтобы поблагодарить людей, которые помогли осуществить ее», – приводит Daily Mail слова отца Джека.

Ллойду была диагностирована редкая опухоль мозга конусовидной формы в сентябре 2016 года.

За последующие полтора года Джек перенес несколько операций, сменил несколько больниц, но опухоль дважды возвращалась. В феврале врачи сказали, что новой операции Джек не перенесет, и посоветовали семье мальчика сосредоточиться на самой жизни ребенка, а не на ее продолжительности.

  • Перед 32-м туром «Ливерпуль» шел третьим в Премьер-лиге.
  • «Кристал Пэлас» занимал 16-е место.

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