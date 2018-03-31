Игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах получил полтора миллиона голосов на выборах президента Египта

26-28 марта в Египте прошли выборы президента. На пост претендовали два кандидата – Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Мусса Мустафа Мусса.

Многих жителей страны столь небогатый выбор не устроил – явка составила всего 40,08% зарегистрированных избирателей.

Почти 1,5 млн бюллетеней были испорчены, передает Economist. Большинство нарушителей просто вычеркнули имена обоих кандидатов и вписали имя звезды сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Ас-Сиси выиграл выборы с огромным преимуществом – 97,11%. Испорченные бюллетени не были учтены.

Салах забил 36 голов за «Ливерпуль» в 41 матче сезона-2017/18.

Усилиями Мохамеда Египет впервые с 1990 года пробился на чемпионат мира.

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