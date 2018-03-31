Очередной гол египетского супермена, который перекрыл путь «Кристал Пэлас» хотя бы к одному очку

«Ливерпуль» в матче 32-го на выезде переиграл «Кристал Пэлас» – 2:1.

Счет с пенальти на 13-й минуте открыл полузащитник «орлов» Лука Миливойевич, но лидеры мерсисайдской атаки Садио Мане и Мохамед Салах перевернули ход встречи.

В дебюте второго тайма Мане откликнулся на прострел Джеймса Милнера и просунул мяч в сетку.

Победный гол случился на 84-й. В результате затяжной атаки мяч оказался у Мохамеда Салаха. Тот одним движением убрал соперника и с правой ноги пробил в сетку.

Теперь ты понимаешь, на кого надо ставить в следующем матче.

«Ливерпуль» набрал 66 очков и опередил «МЮ», у которого игра 32-го тура в запасе.

«Кристал Пэлас» располагается на 16-м месте с 30 баллами.

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