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Очередной гол египетского супермена, который перекрыл путь «Кристал Пэлас» хотя бы к одному очку
Мохамед Салах сделал то, что и должен был.
«Ливерпуль» в матче 32-го на выезде переиграл «Кристал Пэлас» – 2:1.
Счет с пенальти на 13-й минуте открыл полузащитник «орлов» Лука Миливойевич, но лидеры мерсисайдской атаки Садио Мане и Мохамед Салах перевернули ход встречи.
В дебюте второго тайма Мане откликнулся на прострел Джеймса Милнера и просунул мяч в сетку.
Победный гол случился на 84-й. В результате затяжной атаки мяч оказался у Мохамеда Салаха. Тот одним движением убрал соперника и с правой ноги пробил в сетку.
- Теперь ты понимаешь, на кого надо ставить в следующем матче.
- «Ливерпуль» набрал 66 очков и опередил «МЮ», у которого игра 32-го тура в запасе.
- «Кристал Пэлас» располагается на 16-м месте с 30 баллами.
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