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Очередной гол египетского супермена, который перекрыл путь «Кристал Пэлас» хотя бы к одному очку

Очередной гол египетского супермена, который перекрыл путь «Кристал Пэлас» хотя бы к одному очку
Eurosport

1 час назад

Мохамед Салах сделал то, что и должен был.

«Ливерпуль» в матче 32-го на выезде переиграл «Кристал Пэлас» – 2:1.

Счет с пенальти на 13-й минуте открыл полузащитник «орлов» Лука Миливойевич, но лидеры мерсисайдской атаки Садио Мане и Мохамед Салах перевернули ход встречи.

В дебюте второго тайма Мане откликнулся на прострел Джеймса Милнера и просунул мяч в сетку.

Победный гол случился на 84-й. В результате затяжной атаки мяч оказался у Мохамеда Салаха. Тот одним движением убрал соперника и с правой ноги пробил в сетку.

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