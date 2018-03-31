Жозе Моуринью: «В других лигах «МЮ» боролся бы за титул»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью после победного матча против «Суонси» (2:0) рассказал о целях на оставшуюся часть сезона.

«В прошлом сезоне мы выиграли титулы, но заняли шестое место в лиге. В этом году мы хотим стать в чемпионате вторыми, набрать на 10 очков больше, чем год назад, забить больше мячей и пропустить меньше.

Есть клуб, который делает борьбу за чемпионство практически нереальной. В других лигах мы боролись бы за титул. Сезон для нас позитивный, у нас все еще есть Кубок Англии. Мы будем бороться за него», – цитирует Жозе BBC.

Перед 33-м туром чемпионата Англии-2017/18 «Юнайтед» отстает от «Сити» на 16 очков.

В сезоне-2016/17 «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме