Getty Images

Жозе Моуринью: «В других лигах «МЮ» боролся бы за титул»

Моуринью: «В других лигах «Юнайтед» боролся бы за титул»
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

С «ПСЖ», «Барселоной» и «Баварией»?

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью после победного матча против «Суонси» (2:0) рассказал о целях на оставшуюся часть сезона.

«В прошлом сезоне мы выиграли титулы, но заняли шестое место в лиге. В этом году мы хотим стать в чемпионате вторыми, набрать на 10 очков больше, чем год назад, забить больше мячей и пропустить меньше.

Есть клуб, который делает борьбу за чемпионство практически нереальной. В других лигах мы боролись бы за титул. Сезон для нас позитивный, у нас все еще есть Кубок Англии. Мы будем бороться за него», – цитирует Жозе BBC.

  • Перед 33-м туром чемпионата Англии-2017/18 «Юнайтед» отстает от «Сити» на 16 очков.
  • В сезоне-2016/17 «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Алтидор включил зверя и без помощи Джовинко покромсал «Реал Солт-Лейк»

02:34
Популярные видео
«Рейнджерс» забросил первым, разозлил «Тампу» и получил 7 в ответ
 356 просмотров9 ч
«Короли» вышли на охоту за «утками», а те смачно ответили дробью в овертайме
 169 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться