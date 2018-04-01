«Челси» – «Тоттенхэм»: перед матчем чемпионата Англии

Если чемпионская гонка уже кремирована, то сражение за третье и четвертое места продолжается. «Челси» проигрывает «Ливерпулю» 10 очков, но имеет два матча в запасе. С «Тоттенхэмом» другая история – им «синие» уступают пять баллов при равенстве игр. Победа Почеттино на «Стэмфорде» уничтожит все надежны Конте.

Если «Челси» проиграет, то отправится в Лигу Европы, ничья оставит Абрамовичу минимальные надежды на ЛЧ. Это решающая игра сезона для «синих» – их устроит только победа.

Кто посмотрит матч по ТВ

Фанаты «Челси» могут не пугаться: Куртуа и Кристенсен готовы к матчу. А вот Баркли и Луис по-прежнему в лазарете.

У Почеттино потерь не так много, зато одна из них очень страшная. Если потерю Уинкса можно забыть, то без Кейна «Тоттенхэм» – другая команда. Скорее всего, на острие атаки Харри заменит Сон.

Форма

«Челси» в катастрофической форме – в последних десяти матчах команда Конте победила лишь четырежды. Последний раз «синие» выигрывали в АПЛ два матча подряд в конце декабря. А еще лондонцы проиграли три последних гостевых встречи кряду – звучит как приговор.

У «Тоттенхэма» все намного приятнее: в последних 20 матчах «шпоры» проиграли лишь раз (грозному «Ювентусу»). Команда Почеттино все еще в четверке, все еще сражается за Кубок Англии – неплохой сезон.

Кто что сказал

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Сейчас у нас есть два отличных варианта в нападении, и я должен принять лучшее решение. Конечно, если форвард не забивает, его уверенность падает. Голы крайне важны.

Я очень рад, что в последнем матче Альваро забил важный мяч, важный и для нас, и для него. Теперь я жду уверенного окончания сезона со стороны Альваро, Оливье и всей команды в целом». (официальный сайт «Челси»)

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «Кейн особенный. Он стремится помочь команде. Конечно, он хочет забивать, но только для того, чтобы помочь клубу. Догнать Салаха не приоритет для него. И это делает его особенным.

Дело не в его теле, а в сознании. Самый главный его мускул – мозг. Он решителен и позитивен». (Sky Sports)

Лицом к лицу

«Челси» не проигрывает «Тоттенхэму» дома уже 27 матчей (18 побед и 8 ничьих).

В последний раз «синие» уступили «шпорам» дома в 1990 году.

В Лондоне «Тоттенхэм» набрал больше всех очков в лиге – 13 баллов.

В последний раз «Челси» обыграл «Тоттенхэм» дважды за турнир в сезоне-2005/06.

«Шпоры» не проигрывают в АПЛ уже 6 матчей. В последний раз они уступили в декабре («Сити»).

При Почеттино «Тоттенхэм» выиграл 59% матчей, в которых выступал Кейн. Без Харри «шпоры» выиграли лишь в 39%.

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Андре Марринера. В 2018-м 47-летний рефери отработал на семи матчах АПЛ: в них он показал 20 желтых карточек, никого не удалил и не поставил пенальти.

В этом сезоне при Андре «шпоры» выиграли все матчи: у «МЮ» (2:0), «Ливерпуля» (4:1) и «Ньюкасла» (2:0). «Челси» при Марринере уступил «Кристал Пэлас» (1:2), но дернул «Хаддерсфилд» (3:1).

В центре внимания

Покажет класс

Эриксен – лучший игрок «Тоттенхэма», пока болеет Кейн. Кристиану часто удаются матчи против «Челси» – гол и 5 ассистов в четырех последних встречах с «синими». Датчанин даже без Харри найдет адресата для тонкого паса в штрафную – «синие» не знают, как его остановить.

Обделается

Под прессингом «шпор», передачами Эриксена и врываниями Алли оборона «Челси» затрещит по всем швам. Персональные проблемы возникнут у Аспиликуэты – он не умеет играть против Деле и регулярно пропускает рывки англичанина. Нет предпосылок, что испанец научился.

Котировки букмекеров

Несмотря на абсолютно полярные формы команд, спецы верят в Конте. Они уверены, что Антонио ударно проведет финиш АПЛ и испортит всем нервы. Если считаешь, что все решит Почеттино, то можешь поднять на «шпорах» деньжат.

Победа «Челси»: 2,4

Ничья: 3,38

Победа «Тоттенхэма»: 3,18

Линия на матч АПЛ

Ориентировочные составы

«Челси»

«Тоттенхэм»

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