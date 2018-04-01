Все уверены, что «Челси» избавится от Конте летом. Но он останется

Мало кто сомневается, что летом тело Антонио вынесут с базы «Челси» ногами вперед. Якобы конфликт с Мариной Грановской. Якобы конфликт в команде. Якобы конфликт с Абрамовичем.

Будущие победители «Битвы экстрасенсов», уверенные в отставке итальянца летом, закрывают глаза на много вещей, которые опровергают их теорию смены тренера в ближайшее время.

Обычно клубы очень неохотно совершают трансферы зимой. Январь-2018 очень нетипичен – практически все топчики урвали кого-то за крупный кэш – но трансферная политика «Челси» в этом контексте удивительна. «Челси» подписал халявного Росса Баркли и сразу двух футболистов, которых хотел Антонио – Эмерсона и Оливье Жиру. С маркетинговой точки зрения француз и бразилец точно неликвид: их майки едва ли разойдутся так же круто, как джерси Азара.

Это странно, учитывая, что летом 2016 года из четырех летних приобретений «Челси» (Н’Голо Канте, Давид Луис, Маркос Алонсо, Миши Батшуайи) лишь Канте был фигурой из шортлиста Конте. Если Абрамович планирует освободить кабинет главного тренера летом, зачем ему сажать на зарплату двух футболистов, которых не хочет видеть в команде никто, кроме человека, уже пакующего чемоданы?

Проблемы в раздевалке тоже сильно преувеличены. «У нас сплоченный коллектив, все друг за друга. Никаких разногласий и стычек с тренером у нас нет», – можно очень долго искать ложь в словах Гари Кэйхилла, который в 2018 году сыграл лишь в шести матчах. Но в Англии часто говорят через прессу то, что думают. Например, что у тебя в команде нет достойных партнеров.

Желтушные медиа без устали придумывают переход Эдена Азара в «Реал». Они уверены, что это произойдет, если Конте останется в Лондоне, и рисуют конфликт между лидером и главным тренером. Периодически Азар высказывает несогласие с решениями коуча. Например, после матча с «Сити» он раскритиковал решение тренера использовать его на непривычной позиции: «Я сделал все возможное. Конте поставил меня в центр нападения, я действовал на максимуме, но провел не лучший матч».

Но расстройство результатом и несогласие с тренерской идеей – это нормально: люди не всегда согласны и не должны быть согласны друг с другом. Подчиненные удивленными взглядами воспринимают указания безумных начальников, но выполняют их.

Азар не сливает тренера. Его статистика не такая разрывная, как раньше, но сильно отличается от сезона-2015/16 (нижняя половина таблицы, увольнение Моуринью – вот это все). Тогда за крысиный слив тренера Эдена хейтила половина фанатов «Челси». Сейчас все не так: Азар не бомбит тренера через медиа, а максимально корректно высказывает несогласие. Расхождения во взглядах на футбол просматривается только в словах после матчей: на поле бельгиец неудержим. Он лучший по обводкам в топ-5 лиг, послушно играет на новых позициях, которые придумывает ему Конте, и отшучивается, когда его в миллионный раз спрашивают об уходе из «Челси». Крайне сложно сливать тренера, параллельно становясь лучшим дриблером Европы.

Единственный открытый конфликт в «Челси», – игнор Давида Луиса, который якобы разонравился тренеру из-за тесной дружбы с Диего Костой. Тем не менее, Антонио ни на ком не ставит крест: Луис уже четыре раза сыграл в 2018 году (дважды – в АПЛ) и не попадает в заявку лондонцев только в случае травмы. Антонио мог попрощаться с игроком зимой, как совсем недавно с Костой, или купить еще одного центрального защитника, но бразилец до сих пор футболист, в котором Антонио нуждается.

Сезон-2017/18 для «Челси» очень сложный. Лондонцы выпали из топ-4, отставание от зоны ЛЧ – пять очков. Из Лиги чемпионов клуб выбыл на ранней стадии. Но это не повод избавляться от тренера: неудачи в каждом из крупных турниров легко объяснимы. В плей-офф Лиги чемпионов англичанам не повезло с жеребьевкой – команда в состоянии добираться и до более высоких стадий.

В чемпионате «Сити» вышел на пик. Другой денежный мешок из Манчестера докупил недостающих суперзвезд. «Тоттенхэм» сохранил всех лидеров, а молодые игроки стремительно прогрессируют. «Ливерпуль» наконец сформировал убойную связку игроков атаки. Все клубы, у которых в чемпионском для «синих» сезоне-2016/17 были ощутимые проблемы, решили их и рванули в топ. «Челси» потерял суперзабивного форварда и перестраивается после потери Неманьи Матича. Было глупо ждать от клуба повторения успеха прошлого сезона.

Конте не виноват в том, что сезон получился неудачным. Он и не неудачный, а, скорее, переходный, промежуточный. И итальянец точно перепридумает игру клуба и рванет в следующем году. Все, что ему нужно, – доверие босса, который очень любит импульсивно менять коучей.

Есть подозрение, что Кир Воробьев – глор «Челси», потому что чаще всего он пишет про них:

Тут он респектует менеджменту «Челси» за покупку Баркли

Тут – в открытую топит за Кристенсена

А тут – казнил Морату

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