Сон Хынмин – идеальный косплей на Салаха. «Тоттенхэм» больше не сходит с ума после потери Кейна

Травма Харри Кейна по умолчанию врубает режим паники как в легендарном сюжете из сериала «Офис». Фронтмен «Тоттенхэма» выбыл в самый неподходящий момент: команда Почеттино продолжает челлендж по попаданию в топ-4, от которого зависит и финансовое состояние клуба («шпоры» достраивают новый стадион и ужаты в средствах), и будущее лидеров. За Алли, Эриксеном и, собственно, Кейном уже давно наблюдают «Барса», «ПСЖ» и «Реал».

В этом сезоне Харри поучаствовал в 26 мячах «Тоттенхэма» из 56 (без учета автоголов) – доля в 46,4% указывает на чрезмерную зависимость от лидера и намекает на потенциальные проблемы без него. Почеттино минимизировал их за счет убойной формы Сон Хынмина: в последних пяти матчах кореец закатил семь голов и сделал один ассист. Награда лучшему игроку АПЛ марта должна достаться именно ему.

Всего на счету Сона уже 18 мячей во всех турнирах – это на один больше, чем у двух лучших бомбардиров «Арсенала» (Ляказетта и Рэмзи) вместе взятых. До финиша остается еще полтора месяца, но Почеттино уже сказал, что этот сезон – однозначно лучший для Хынмина в Англии. Секрет такой результативности тоже ясен уже сейчас – Сон играет за «Тоттенхэм» так же, как Салах за «Ливерпуль».

На старте кампании кореец выбегал в связке с Кейном, а «шпоры» перестраивались на 3-5-2 – команда отдавала мяч «Боруссии» (дважды) и «Ливерпулю» и убегала в контратаки. Во всех трех матчах Сон забивал, в двух случаях – в быстрых отрывах. По похожим инструкциям Салах играл за «Рому» – египтянин тоже выполнял оттянутого страйкера, только в паре с Джеко.

В таких матчах раскрывается главная фишка Сона – кореец очень круто забегает за спину. Большие клубы, как правило, используют высокую линию защиты и оставляют пространство для забросов поверх – Хынмин пользуется ими не так эффективно, как Салах, но невероятно здорово для матчей важности и масштаба ЛЧ.

Это качество пригодится «Тоттенхэму» в остатке сезона, независимо от состояния Кейна – в апреле команда сыграет с «Челси» и «Сити» в АПЛ и полуфинал Кубка Англии с «МЮ». Результаты повлияют на итоги кампании, поэтому ценность Сона лишь возрастает: во-первых, ему идеально подходят матчи такого типа; во-вторых, Харри только набирает форму.

Настоящий расцвет Хынмина случился в еще одной роли, которую запатентовал Салах. Звезда «Ливерпуля» унижает Англию в гибридном амплуа – Мо играет полувингера/полуфорварда. Салах не зацикливается на обводках, а предлагает дополнительный вариант в штрафной.

По ударам Сон почти вдвое отстает от лучшего игрока АПЛ (2,2 против 3,9), но это объяснимо: если Салах играет в этом стиле весь сезон, то Хынмин только в некоторых матчах. Крутость корейца в том, что он косплеит звезду «Ливерпуля» лучше всех в мире – ответная игра с «Ювентусом» убедила в этом.

За 90 минут в Лондоне вингер совершил только две обводки – и обе в одном эпизоде. Зато никто не нанес больше ударов с любой дистанции (7) и непосредственно из штрафной (6) – Хынмину уступил даже Кейн. Тепловая карта Сона ничем не отличается от привычной локации Салаха – невоспетый герой «шпор» тоже сочетает функции нападающего и крайнего полузащитника. Слева – теплокарта Сона с «Ювентусом», справа – теплокарта Салаха с «Уотфордом».

В какой-то степени Сон даже уникальнее для «Тоттенхэма», чем Салах – для «Ливерпуля». Еще до прихода Мо у Клоппа был игрок, который разрывал соперников скоростью (Садио Мане). В «Тоттенхэме» все атакующие полузащитники (Алли, Эриксен, Ламела) вписываются в понятие десятки и только Сон предлагает темп и жгучие ускорения в штрафную.

С другой стороны, Хынмин выигрывает от недооценки. Если к Салаху постоянно приковано внимание («Юнайтед» прицепил к нему и Янга, и Рэшфорда), то Сона зачастую игнорируют из-за мастерства Эриксена, открываний Алли и мегарезультативности Кейна. Даже топовые соперники дают корейцу пространство для контратак – неудивительно, что Сон идет вторым в «Тоттенхэме» по ожидаемым голам и ассистам за матч.

xG+xA per90 Кейн 0,99 Сон 0,76 Алли 0,59 Эриксен 0,57

Несмотря на фирменный альтруизм (Сон играл даже латераля), Хынмин хочет звездного статуса и узнаваемости, как у Кейна. Похвально для игрока, который сменил семь позиций в этом сезоне, подстраивается под требования конкретного матча и не бурчит из-за того, что Алли проходит в состав по vip-приглашению, вне зависимости от формы.

«Я не знаю, лучший ли это сезон конкретно для меня, но я хочу большего, как и Кейн. Он бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, и я хочу делать то же самое. Я хочу стать топовым игроком», – бросил Сон себе новый вызов.

Популярность Хынмина на родине уже не обсуждается – телекомпании даже меняют эмблему «Тоттенхэма» на изображение кумира, когда указывают счет. Азиатская культура предполагает покорность и почтительность, но в карьерном плане Сон готов к захвату новых рынков.

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