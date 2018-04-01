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Вахид Халилходжич: «Остался бы Гвардиола верен своей философии, тренируй он «Дижон» или «Труа?»

Халилходжич: «Остался бы Гвардиола верен своей философии, тренируй он «Дижон» или «Труа?»
Eurosport

1 час назад

Аккуратный наезд на Пепа.

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич не уверен, что Пеп Гвардиола справился бы с работой в небогатом клубе.

«Гвардиола проделал великолепную работе в «Барселоне», он всегда тренировал прекрасные команды. Но, если бы он работал в «Дижоне», «Амьене» или «Труа», осталась бы он верен своей философии?» – задался вопросом Халилходжич в эфире программы Telefoot.

  • Сборная Японии на ЧМ-2018 сыграет против Польши, Сенегала и Колумбии.
  • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 16-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед».
  • Гвардиола не раз заявлял, что скорее завершит карьеру, чем изменит атакующему футболу.

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