Вахид Халилходжич: «Остался бы Гвардиола верен своей философии, тренируй он «Дижон» или «Труа?»

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич не уверен, что Пеп Гвардиола справился бы с работой в небогатом клубе.

«Гвардиола проделал великолепную работе в «Барселоне», он всегда тренировал прекрасные команды. Но, если бы он работал в «Дижоне», «Амьене» или «Труа», осталась бы он верен своей философии?» – задался вопросом Халилходжич в эфире программы Telefoot.

Сборная Японии на ЧМ-2018 сыграет против Польши, Сенегала и Колумбии.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 16-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола не раз заявлял, что скорее завершит карьеру, чем изменит атакующему футболу.

Будь в контакте со спортом