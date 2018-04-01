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Эммануэль Фримпонг: «Самир Насри – самый настоящий идиот, которого я никогда не уважал»

Фримпонг: «Насри – самый настоящий идиот, которого я никогда не уважал»
Eurosport

58 мин. назад

Кто из этих парней пробил большее дно?

Бывший полузащитник лондонского и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг жестко высказался о бывшем одноклубнике Самире Насри.

«Причина, по которой я не люблю Насри: он самый настоящий идиот. Обыкновенный и простенький. У меня никогда не было уважения к нему», – процитировал Фримпонга
.
  • Сейчас Фримпонг играет за кипрский клуб «Эрмис», а Насри отбывает 6-месячную дисквалификацию за употребление допинга.
  • Эммануэль и Самир вместе выступали за лондонский «Арсенал». В последней игре Фримпонга за лондонцев (против «Ливерпуля», 0:2) Фримпонг был удален.

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