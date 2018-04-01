Эммануэль Фримпонг: «Самир Насри – самый настоящий идиот, которого я никогда не уважал»

Бывший полузащитник лондонского и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг жестко высказался о бывшем одноклубнике Самире Насри.

«Причина, по которой я не люблю Насри: он самый настоящий идиот. Обыкновенный и простенький. У меня никогда не было уважения к нему», – процитировал Фримпонга