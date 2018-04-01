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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Уступил Ляказетту второй пенальти, чтобы он обрел уверенность»

Обамеянг: «Уступил Ляказетту второй пенальти, чтобы он обрел уверенность»
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Настоящая команда.

«Арсенал» разгромил «Сток Сити» (3:0) в 32-м туре Премьер-лиги, дважды реализовав пенальти. Первый 11-метровый исполнил Пьер-Эмерик Обамеянг, второй – Александр Ляказетт.

«Я знал, что Ляка только что вернулся. Я уже забил дважды и уступил ему удар.

Это поможет ему обрести уверенность», – цитирует Обамеянга The Mirror.

  • Ляказетт пропустил 9 предыдущих матчей «Арсенала» из-за травмы колена.
  • Перед воскресеньем на счету Александра было только 9 голов в 29 матчах.
  • Трансфер Ляказетта летом обошелся «Арсеналу» в 53 млн евро. Француз стал самой дорогой покупкой в истории «канониров», но уже в январе его превзошел Обамеянг (63,75 млн евро).

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