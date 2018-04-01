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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Уступил Ляказетту второй пенальти, чтобы он обрел уверенность»
Настоящая команда.
«Арсенал» разгромил «Сток Сити» (3:0) в 32-м туре Премьер-лиги, дважды реализовав пенальти. Первый 11-метровый исполнил Пьер-Эмерик Обамеянг, второй – Александр Ляказетт.
«Я знал, что Ляка только что вернулся. Я уже забил дважды и уступил ему удар.
Это поможет ему обрести уверенность», – цитирует Обамеянга The Mirror.
- Ляказетт пропустил 9 предыдущих матчей «Арсенала» из-за травмы колена.
- Перед воскресеньем на счету Александра было только 9 голов в 29 матчах.
- Трансфер Ляказетта летом обошелся «Арсеналу» в 53 млн евро. Француз стал самой дорогой покупкой в истории «канониров», но уже в январе его превзошел Обамеянг (63,75 млн евро).
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