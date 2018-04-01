Артиллерийный скример Кристиана Эриксена с 35 метров. Он всегда так забивает на «Стэмфорд Бридж»

«Челси» и «Тоттенхэм» зарубились на «Стэмфорд Бридж» в матче 32-го тура Премьер-лиги.

В середине первого тайма «синие» вышли вперед благодаря голу Альваро Мораты и на 45-й минуте спокойно дожидались перерыва.

Никто не кинулся отбирать мяч у полузащитника «шпор» Кристиана Эриксена, который сразу понял, что взломать двойную линию оборону не получится, и зарядил с 30 метров в дальнюю девятку.

Кристиан регулярно забивает красоту на «Стэмфорде».

Вот его траектория.

Кристенсен забил восьмой гол в 30 матчах Премьер-лиги.

Перед 32-м туром «Тоттенхэм» опережал «Челси» на 6 очков в борьбе за зону Лиги чемпионов. У «Челси» все плохо?

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