Other Agency
Артиллерийный скример Кристиана Эриксена с 35 метров. Он всегда так забивает на «Стэмфорд Бридж»
Надежное средство против автобусов.
«Челси» и «Тоттенхэм» зарубились на «Стэмфорд Бридж» в матче 32-го тура Премьер-лиги.
В середине первого тайма «синие» вышли вперед благодаря голу Альваро Мораты и на 45-й минуте спокойно дожидались перерыва.
Никто не кинулся отбирать мяч у полузащитника «шпор» Кристиана Эриксена, который сразу понял, что взломать двойную линию оборону не получится, и зарядил с 30 метров в дальнюю девятку.
Кристиан регулярно забивает красоту на «Стэмфорде».
Вот его траектория.
- Кристенсен забил восьмой гол в 30 матчах Премьер-лиги.
- Перед 32-м туром «Тоттенхэм» опережал «Челси» на 6 очков в борьбе за зону Лиги чемпионов. У «Челси» все плохо?
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте