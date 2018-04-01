Вертонген страшным подкатом уработал Азара. Видимо, не хочет, чтобы Эден поехал на ЧМ-2018

«Челси» проиграл дома «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Если три пропущенных гола трибуны «Стэмфорд Бридж» еще стерпели, то на 86-й минуте сердца болельщиков едва не остановились.

Бельгийский защитник «шпор» Ян Вертонген забыл, что скоро чемпионат мира, а Бельгия – один из теневых фаворитов, и в явно запоздалом подкате вырезался в кость соотечественнику Эдену Азару.

Врачи поставили Азара на ноги – он доиграл встречу. Вертонген не получил за грубость даже желтой.

«Шпоры» обыграли «синих» на выезде впервые с февраля 1990 года.

«Тоттенхэм» оторвался от «Челси» в борьбе за четвертое место на 8 очков.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube