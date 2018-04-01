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Вертонген страшным подкатом уработал Азара. Видимо, не хочет, чтобы Эден поехал на ЧМ-2018

Вертонген страшным подкатом уработал Азара. Видимо, не хочет, чтобы Эден поехал на ЧМ-2018
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Отныне Ян – персона нон грата в Бельгии.

«Челси» проиграл дома «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Если три пропущенных гола трибуны «Стэмфорд Бридж» еще стерпели, то на 86-й минуте сердца болельщиков едва не остановились.

Бельгийский защитник «шпор» Ян Вертонген забыл, что скоро чемпионат мира, а Бельгия – один из теневых фаворитов, и в явно запоздалом подкате вырезался в кость соотечественнику Эдену Азару.

Врачи поставили Азара на ноги – он доиграл встречу. Вертонген не получил за грубость даже желтой.

  • «Шпоры» обыграли «синих» на выезде впервые с февраля 1990 года.
  • «Тоттенхэм» оторвался от «Челси» в борьбе за четвертое место на 8 очков.

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