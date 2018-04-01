Eurosport
Вертонген страшным подкатом уработал Азара. Видимо, не хочет, чтобы Эден поехал на ЧМ-2018
Отныне Ян – персона нон грата в Бельгии.
«Челси» проиграл дома «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Если три пропущенных гола трибуны «Стэмфорд Бридж» еще стерпели, то на 86-й минуте сердца болельщиков едва не остановились.
Бельгийский защитник «шпор» Ян Вертонген забыл, что скоро чемпионат мира, а Бельгия – один из теневых фаворитов, и в явно запоздалом подкате вырезался в кость соотечественнику Эдену Азару.
Врачи поставили Азара на ноги – он доиграл встречу. Вертонген не получил за грубость даже желтой.
- «Шпоры» обыграли «синих» на выезде впервые с февраля 1990 года.
- «Тоттенхэм» оторвался от «Челси» в борьбе за четвертое место на 8 очков.
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