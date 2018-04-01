«Полиция не помогла, и мы взяли дело в свои руки». Озил смачно ответил на летний троллинг из Стока

В первом круге «Арсенал» проиграл «Стоку» со счетом 0:1, а арбитр Андре Марринер не засчитал гол Александра Ляказетта.

Болельщик «Арсенала» TheIwobiEffect обратился в полицию Стока по делу о грабеже, но сотрудники правопорядка ответили троллингом:

«Мы были заняты поисками пропавшего человека по фамилии Озил».

Спустя семь месяцев «Арсенал» казнил «Сток» со счетом 3:0, и Месут припомнил соперникам злую шутку.

«Полиция Стока не помогла по делу об ограблении прошлым летом, поэтому мы взяли решение вопроса в свои руки.

С гордостью объявляю, что сегодня мы заработали три трудовых очка для TheIwobiEffect и других «канониров», – написал Озил.

Озил забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач в 31 матче сезона-2017/18.

«Арсенал» идет шестым с 51 очком.

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