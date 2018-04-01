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Деле Алли прикончил «Челси» дублем. Он уже лучше Эдена Азара и выиграет для «Тоттенхэма» титул

Алли прикончил «Челси» дублем. Он уже лучше Азара и выиграет для «Тоттенхэма» титул
Данил Тармасинов

1 час назад

Лучший футболист планеты Земля U-21.

Сколько существует Премьер-лига, «Челси» дома всегда был сильнее или на уровне «Тоттенхэма». Последний раз, когда «шпоры» побеждали на «Стэмфорд Бридж», за хозяев играли два футболиста без британского паспорта, а их лучшим форвардом был Керри Диксон (двукратный победитель британского пердива, кто-то вроде местного Антона Заболотного).

У того «Тоттенхэма» были игроки получше – Гари Линекер и Пол Гаскойн разрывали лигу, а рулил ими бывший коуч «Барселоны» Терри Венейблс. Теперь состав «Челси» выглядит ярче, тренер Антонио Конте побеждал в АПЛ и Серии А, но в 2018-м это вдруг перестало быть важным. У кризиса «синих» нет какой-то одной причины: ругань Конте с руководством, усталость игроков, даже ссылка Давида Луиса в дубль – проблемы накапливаются и не решаются. Ответом на то, почему «Челси» внезапно проиграл тому, кому не уступал больше четверти века, стал тот факт, что вся команда жестко недооценила Деле Алли.

Деле Алли («Тоттенхэм»), Виллиан («Челси»)

Британский плеймейкер давно перед глазами и в заголовках желтых медиа (по осени газеты отправляли его в «Реал» и «Барселону» – второй признак того, что жизнь удалась). Но Алли постоянно будто страдал от болезни Эллардайса. Нынешний тренер «Эвертона» в 2012-м с намеком на любовь англичан к иностранцам сказал, что работал бы с клубами из топ-4, если бы его звали Эллардичи.

На «Стэмфорд Бридж» Деле кроме дубля отпраздновал 100-й матч в Премьер-лиге – в них он положил 61 мяч. Сколько в 100 играх АПЛ забил, скажем, Эден Азар? Столько же, 61, хотя дебютировал в чемпионате Англии в 21 год, в отличие от 19-летнего фрешмена Алли. Эден точно выиграл больше, чаще выступал в Лиге чемпионов и банально играл в более медийном клубе, но по степени влияния на команду англичанин не уступает плеймейкеру «Челси».

«Шпорам» было невыносимо тяжело в плотной обороне «синих». Конте создал команду, которая стала бы чемпионом мира в матчах, в которых действует ужасно. Серьезно: как играть против клуба, обороняющегося в 10 человек за линией мяча и забивающего в первой контратаке? Алли в такой ситуации просто переждал волны нападения соперника и выдвинулся ближе к позиции форварда. «Тоттенхэм» учится жизни без Харри Кейна, пересиживает рядовые матчи с Хынмин Соном, но с «Челси» нужно было что-то особое.

Деле работал на месте Кейна и на месте Азара одновременно. Обработка мяча при его первом голе напомнила, за что его нужно включать в чарты самых техничных – так умеют только топы типа Месси, Неймара или Рибери лучших времен. «Тоттенхэму» повезло, что к этому моменту они вскрыли оборону дальним ударом Эриксена, а еще освободили Дайера от прессинга (это Эрик классно нашел пасом Алли). Со второй банкой британец разобрался как боженька: вовремя добрался до мяча и запулил его в пустые ворота с пары метров. И дело не в сложности исполнения, а в точном моменте для укуса – вокруг тычка Хынмин Сона столпились миллион защитников, но первым до удара добрался именно Деле.

Для переворота игры двадцатке «шпор» хватило четырех минут. «Челси» проигрывал по владению, ударам и выстрелам в створ, но все равно был крепче «Тоттенхэма». Два точных касания Алли моментально разрушили стену Конте и, похоже, выкинули ее из топ-4. «Синие» и до дубля англичанина будто играли на ничью, а после совсем заскулили. Решающие пули в их тело всадил Деле, ни один врач не поможет.

За два дня до встречи Маурисио Почеттино похвалил Алли: «Ему всего 21. Сравните с ребятами с улицы – они живут с родителями и делают глупости в универе. Иногда мы возлагаем чересчур много давления на 21-летних, забываем об их возрасте и относимся к ним как к 40-летним. Собираемся помочь Деле, потому что он талантливый игрок и отличный парень», – цитирует тренера Sky Sports. Почеттино четко знает, почему нужно оберегать Алли. Потому что он принесет «Тоттенхэму» больше титулов, чем Азар выиграет с «Челси».

«Челси» – «Тоттенхэм» – 1:3

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