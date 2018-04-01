Деле Алли прикончил «Челси» дублем. Он уже лучше Эдена Азара и выиграет для «Тоттенхэма» титул

Сколько существует Премьер-лига, «Челси» дома всегда был сильнее или на уровне «Тоттенхэма». Последний раз, когда «шпоры» побеждали на «Стэмфорд Бридж», за хозяев играли два футболиста без британского паспорта, а их лучшим форвардом был Керри Диксон (двукратный победитель британского пердива, кто-то вроде местного Антона Заболотного).

У того «Тоттенхэма» были игроки получше – Гари Линекер и Пол Гаскойн разрывали лигу, а рулил ими бывший коуч «Барселоны» Терри Венейблс. Теперь состав «Челси» выглядит ярче, тренер Антонио Конте побеждал в АПЛ и Серии А, но в 2018-м это вдруг перестало быть важным. У кризиса «синих» нет какой-то одной причины: ругань Конте с руководством, усталость игроков, даже ссылка Давида Луиса в дубль – проблемы накапливаются и не решаются. Ответом на то, почему «Челси» внезапно проиграл тому, кому не уступал больше четверти века, стал тот факт, что вся команда жестко недооценила Деле Алли.

Британский плеймейкер давно перед глазами и в заголовках желтых медиа (по осени газеты отправляли его в «Реал» и «Барселону» – второй признак того, что жизнь удалась). Но Алли постоянно будто страдал от болезни Эллардайса. Нынешний тренер «Эвертона» в 2012-м с намеком на любовь англичан к иностранцам сказал, что работал бы с клубами из топ-4, если бы его звали Эллардичи.

На «Стэмфорд Бридж» Деле кроме дубля отпраздновал 100-й матч в Премьер-лиге – в них он положил 61 мяч. Сколько в 100 играх АПЛ забил, скажем, Эден Азар? Столько же, 61, хотя дебютировал в чемпионате Англии в 21 год, в отличие от 19-летнего фрешмена Алли. Эден точно выиграл больше, чаще выступал в Лиге чемпионов и банально играл в более медийном клубе, но по степени влияния на команду англичанин не уступает плеймейкеру «Челси».

«Шпорам» было невыносимо тяжело в плотной обороне «синих». Конте создал команду, которая стала бы чемпионом мира в матчах, в которых действует ужасно. Серьезно: как играть против клуба, обороняющегося в 10 человек за линией мяча и забивающего в первой контратаке? Алли в такой ситуации просто переждал волны нападения соперника и выдвинулся ближе к позиции форварда. «Тоттенхэм» учится жизни без Харри Кейна, пересиживает рядовые матчи с Хынмин Соном, но с «Челси» нужно было что-то особое.

Деле работал на месте Кейна и на месте Азара одновременно. Обработка мяча при его первом голе напомнила, за что его нужно включать в чарты самых техничных – так умеют только топы типа Месси, Неймара или Рибери лучших времен. «Тоттенхэму» повезло, что к этому моменту они вскрыли оборону дальним ударом Эриксена, а еще освободили Дайера от прессинга (это Эрик классно нашел пасом Алли). Со второй банкой британец разобрался как боженька: вовремя добрался до мяча и запулил его в пустые ворота с пары метров. И дело не в сложности исполнения, а в точном моменте для укуса – вокруг тычка Хынмин Сона столпились миллион защитников, но первым до удара добрался именно Деле.

Для переворота игры двадцатке «шпор» хватило четырех минут. «Челси» проигрывал по владению, ударам и выстрелам в створ, но все равно был крепче «Тоттенхэма». Два точных касания Алли моментально разрушили стену Конте и, похоже, выкинули ее из топ-4. «Синие» и до дубля англичанина будто играли на ничью, а после совсем заскулили. Решающие пули в их тело всадил Деле, ни один врач не поможет.

За два дня до встречи Маурисио Почеттино похвалил Алли: «Ему всего 21. Сравните с ребятами с улицы – они живут с родителями и делают глупости в универе. Иногда мы возлагаем чересчур много давления на 21-летних, забываем об их возрасте и относимся к ним как к 40-летним. Собираемся помочь Деле, потому что он талантливый игрок и отличный парень», – цитирует тренера Sky Sports. Почеттино четко знает, почему нужно оберегать Алли. Потому что он принесет «Тоттенхэму» больше титулов, чем Азар выиграет с «Челси».

«Челси» – «Тоттенхэм» – 1:3

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