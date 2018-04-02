Getty Images

Эммануэль Фримпонг: «Хуже всех в «Арсенале» тренировался Андрей Аршавин»

Фримпонг: «Хуже всех в «Арсенале» тренировался Аршавин»
Eurosport

1 час назад

Зато россиянин был крут в самих матчах.

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал, что форвард Андрей Аршавин ленился на тренировках «канониров».

«Аршавин тренировался хуже всех, занятия давались ему с трудом, он выглядел очень расслабленным. Он был ужасен на тренировках, но очень хорош в день игры», – цитирует Фримпонга The Telegraph.

  • Аршавин сыграл за «Арсенал» 105 матчей и забил 23 гола.
  • Фримпонг в настоящее время выступает в чемпионате Кипра за клуб «Эрмис».

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Дядя на «Опеле» зарулил не туда и преградил гонщикам путь на «Туре Фландрии»

00:33
Популярные видео
Мотогонщик вылетел с трассы: мотик разлетелся в щепки, а парень лишь запачкал спину
1 430 просмотров11 ч
Серьезнейший завал на «Туре Фландрии» – некоторые так и не поднялись
 763 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться