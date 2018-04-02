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Эммануэль Фримпонг: «Хуже всех в «Арсенале» тренировался Андрей Аршавин»
Зато россиянин был крут в самих матчах.
Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал, что форвард Андрей Аршавин ленился на тренировках «канониров».
«Аршавин тренировался хуже всех, занятия давались ему с трудом, он выглядел очень расслабленным. Он был ужасен на тренировках, но очень хорош в день игры», – цитирует Фримпонга The Telegraph.
- Аршавин сыграл за «Арсенал» 105 матчей и забил 23 гола.
- Фримпонг в настоящее время выступает в чемпионате Кипра за клуб «Эрмис».
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