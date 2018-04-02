Мохамед Салах снялся в антирекламе наркотиков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах снялся в социальной рекламе, выступающей против употребления наркотиков.

Подросток в ролике видит группу людей на велосипедах и человека на автомобиле, который курит марихуану. Перед ним стоял выбор, к кому присоединиться, и, взглянув на Салаха, парень присоединился к компании на велосипедах.

Салах возглавляет гонку бомбардиров АПЛ – Мо забил 29 голов в 31 матче.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставание от «Манчестер Сити» – 18 очков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «красные» сыграют против команды Пепа Гвардиолы.

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