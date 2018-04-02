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Антонио Конте – о возможном увольнении: «Я не беспокоюсь об этом»
Возможно, итальянец не доработает даже до конца сезона.
Коуч «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о своей возможной отставке, которые усилились после поражения от «Тоттенхэма» (1:3).
«Меня это не волнует. И я, и игроки полностью отдаем себя делу. Мы работаем очень усердно, чтобы провести успешный сезон, но в конечном счете ты заслуживаешь то, что имеешь. Значит, таков наш уровень», – цитирует Конте The Guardian.
- После провала в игре со «шпорами» «Челси» отстает от лигочемпионской четверки на 8 очков.
- «Тоттенхэм» впервые победил на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ.
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