Антонио Конте – о возможном увольнении: «Я не беспокоюсь об этом»

Коуч «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о своей возможной отставке, которые усилились после поражения от «Тоттенхэма» (1:3).

«Меня это не волнует. И я, и игроки полностью отдаем себя делу. Мы работаем очень усердно, чтобы провести успешный сезон, но в конечном счете ты заслуживаешь то, что имеешь. Значит, таков наш уровень», – цитирует Конте The Guardian.

После провала в игре со «шпорами» «Челси» отстает от лигочемпионской четверки на 8 очков.

«Тоттенхэм» впервые победил на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ.

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