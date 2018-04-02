Поль Погба: «Я играю меньше. Раньше со мной такого не случалось»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба утверждает, что между ним и коучем команды Жозе Моуринью нет никаких проблем.

«Моуринью – мой тренер. Я уважаю любой его выбор. Да, я играю меньше. Раньше со мной такого не случалось. Я всегда играл по 90 минут и не оказывался на скамейке. Но что есть, то есть. Эта ситуация может сделать меня сильнее», – цитирует Погба ESPN.

Погба остался в запасе в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2 по сумме двух игр).

В 32-м туре АПЛ (против «Суонси», 2:0) Поль отыграл все 90 минут.

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