«Вест Бромвич» уволил Алана Пардью спустя 4 месяца после назначения

«Вест Бромвич» договорился с главным тренером Аланом Пардью о его уходе из клуба, сообщает официальный сайт «дроздов». Помощник Пардью Джон Карвер также покинет команду.

«Клуб благодарит Алана и Джона за их усилия и желает успехов в будущей деятельности», – говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера «Вест Бромвича» назначен коуч первой команды Даррен Мур.

Пардью возглавил «дроздов» в ноябре 2017 года. Под его руководством команда одержала 1 победу.

«Вест Бромвич» идет на последнем месте в турнирной таблице, отставание от 17-й строчки – 10 очков.

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