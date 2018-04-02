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4 команды Англии забили 100+ мячей в сезоне-2017/18. Ты обалдеешь, когда узнаешь четвертую

4 команды Англии забили 100+ мячей в сезоне-2017/18. Ты обалдеешь, когда узнаешь четвертую
Eurosport

1 час назадОбновлено 32 мин. назад

Ноунеймы из четвертого дивизиона попали в хорошую компанию.

К началу апреля только четыре английские команды забили не меньше 100 голов за сезон-2017/18. Три из них выступают в Премьер-лиге: «Манчестер Сити» (124), «Ливерпуль» (113) и «Тоттенхэм» (100).

Компанию им неожиданно составил заштатный «Лутон Таун». «Шляпники» наколотили 84 гола во Второй лиге (четвертый дивизион), 9 – в Кубке футбольной лиги, 7 – в Кубке Англии.

  • «Лутон» идет вторым во Второй лиге. «Шляпники» забили на 18 голов больше «Аккрингтон Стэнли», но набрали на 3 очка меньше.
  • «Сити» лидирует в АПЛ, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» занимают третье и четвертое места соответственно.

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