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4 команды Англии забили 100+ мячей в сезоне-2017/18. Ты обалдеешь, когда узнаешь четвертую
Ноунеймы из четвертого дивизиона попали в хорошую компанию.
К началу апреля только четыре английские команды забили не меньше 100 голов за сезон-2017/18. Три из них выступают в Премьер-лиге: «Манчестер Сити» (124), «Ливерпуль» (113) и «Тоттенхэм» (100).
Компанию им неожиданно составил заштатный «Лутон Таун». «Шляпники» наколотили 84 гола во Второй лиге (четвертый дивизион), 9 – в Кубке футбольной лиги, 7 – в Кубке Англии.
- «Лутон» идет вторым во Второй лиге. «Шляпники» забили на 18 голов больше «Аккрингтон Стэнли», но набрали на 3 очка меньше.
- «Сити» лидирует в АПЛ, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» занимают третье и четвертое места соответственно.
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