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Роналдиньо: «Когда я посмотрел на физически слабых игроков Ла Лиги, понял – меня ждет успех»

Роналдиньо: «Когда я посмотрел на физически слабых игроков Ла Лиги, понял – меня ждет успех»
Eurosport

57 мин. назад

После Франции бразильцу ничего не было страшно.

Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо признался, что сразу после перехода из «ПСЖ» в «Барселону» понял, что его ждет успех в испанском футболе.

«В Лиге 1 все было заточено под физику, там было много футболистов из Африки, в то время как в Ла Лиге игра была более техничной.

Когда я прилетел в Испанию и увидел, какие слабые физически тут футболисты, то подумал: «Здесь я добьюсь успеха», – сказал Роналдиньо в интервью ESPN Brasil.

  • Роналдиньо перешел в «Барселону» из «ПСЖ» в 2003 году за 32,25 млн евро.
  • В последующие годы Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча», выиграл 2 чемпионата Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

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