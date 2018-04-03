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Fichajes: игрок «Тоттенхэма» стал трансферной целью «Реала» номер один, и это не Кейн
И не Деле Алли, если что.
«Тоттенхэму» будет архисложно сохранить состав в межсезонье, поскольку «Реал» нацелился сразу на нескольких футболистов «шпор».
Об интересе мадридцев к Харри Кейну было известно давно, но испанское издание Fichajes утверждает, что ключевой целью «Реала» стал бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд.
Мадридцев не отпугнул тот факт, что 29-летний футболист пропустил пять месяцев из-за травмы задней поверхности бедра.
- «Тоттенхэму» стоит опасаться не только угрозы из Мадрида: «МЮ» нацелен на Дэнни Роуза и того же Алдервейрелда.
- Алдервейрелд отыграл 17 матчей за «Тоттенхэм» в сезоне-2017/18 и отдал одну голевую передачу.
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