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The Telegraph: «Челси» выплатит более 10 миллионов евро Антонио Конте в случае расторжения контракта

The Telegraph: «Челси» выплатит более 10 миллионов евро Конте в случае расторжения контракта
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Избавление от итальянца обойдется Абрамовичу в круглую сумму.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Сам итальянец не спешит покидать «синих» и требует за расторжение контракта компенсацию в 9 миллионов фунтов (10,2 миллиона евро), сообщает The Telegraph. В круг возможных претендентов на место в «Челси» входят Луис Энрике и Томас Тухель.

  • «Челси» вылетел из Лиги чемпионов-2017/18 и отстает от зоны ЛЧ в чемпионате Англии на 8 очков.
  • Конте возглавил клуб в 2016 году и в первый же сезон выиграл с ним титул в АПЛ-2016/17.

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