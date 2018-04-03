Daily Mail: Давид Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» и будет получать 400 тысяч евро в неделю

Испанский вратарь Давид Де Хеа близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед» на 5 лет.

По новому договору Давид будет получать 400 тысяч евро в неделю. Стороны оформят соглашение до старта ЧМ-2018, сообщает Daily Mail.

Нынешний контракт Де Хеа истекает в 2019 году.

Кипер перешел в «Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году за 25 миллионов евро.

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