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Daily Mail: Давид Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» и будет получать 400 тысяч евро в неделю

Daily Mail: Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» и будет получать 400 тысяч евро в неделю
Eurosport

1 час назад

Манкунианцы сильно раскошелятся, чтобы удержать вратаря.

Испанский вратарь Давид Де Хеа близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед» на 5 лет.

По новому договору Давид будет получать 400 тысяч евро в неделю. Стороны оформят соглашение до старта ЧМ-2018, сообщает Daily Mail.

  • Нынешний контракт Де Хеа истекает в 2019 году.
  • Кипер перешел в «Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году за 25 миллионов евро.

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