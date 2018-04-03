Кевин де Брёйне: «Я заслуживаю приз лучшему игроку АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что он заслуживает приз лучшему игроку сезона в АПЛ.

«Если я получу приз, это будет приятно и для меня, и для команды. С одной стороны, я заслуживаю получить награду, потому что я очень стабилен.

Я очень доволен своей игрой – если честно, я не ожидал, что буду настолько хорош в этом сезоне. Не было практически ни одного матча, в котором я бы сыграл ниже своих стандартов, так что я был очень стабилен.

Соперничество с Салахом? Нас нельзя сравнивать, это невозможно. Как другие игроки будут голосовать? У каждого есть свое мнение. Оно зависит от того, что люди хотят видеть в игроке. У Салаха прекрасная статистика по забитым мячам, он очень хорошо играет роль второго форварда. В этом сезоне Мо невероятен. Но я не знаю, как нас можно сравнивать», – приводит слова Де Брёйне The Telegraph.

Де Брёйне провел 31 матч в АПЛ-2017/18, забил 7 мячей и оформил 16 ассистов.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют между собой в 1/4 Лиги чемпионов.

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