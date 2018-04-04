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Легенда «МЮ» и «Челси» скончался после остановки сердца

Легенда «МЮ» и «Челси» скончался после остановки сердца
Eurosport

1 час назад

Рэй Уилкинс не перенес сердечный приступ.

Бывший полузащитник «Челси» и «МЮ» Рэй Уилкинс ушел из жизни в возрасте 61 года. На минувшей неделе Уилкинс был доставлен в больницу из-за сердечного приступа. После остановки сердца Рэй упал и ударился головой. Врачи ввели его в искусственную кому и снова запустили сердце бывшего футболиста сборной Англии.

Но в среду оно вновь остановилось.

  • Рэй Уилкинс провел больше сотни матчей за «Челси», «МЮ» и «КПР».
  • Также он играл за «Милан», «ПСЖ», «Рейнджерс» и «Кристал Пэлас».
  • В составе сборной Англии Уилкинс провел 83 матча.
  • По окончании карьеры он тренировал «КПР», «Фулхэм» и сборную Иордании. В качестве ассистента («Челси») Уилкинс выигрывал Премьер-лигу, Кубок и Суперубок Англии.

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