Самому крутому рыжему игроку в истории АПЛ поставили памятник. Нет, не Скоулзу

Бывшему защитнику «Ливерпуля», «Ромы», «Фулхэма» и сборной Норвегии Йону-Арне Риисе поставили памятник в его родном городе Олесунне. Риисе выступал за ФК «Олесунн» в 1998 году, после чего уехал в «Монако», а затем – в «Ливерпуль».

«Я очень горд. Спасибо!» – написал норвежец в инстаграме, выложив фотографию возле новенькой скульптуры.

В составе мерсисайдского клуба Риисе стал победителем Лиги чемпионов-2004/05.

В настоящее время Риисе работает футбольным агентом.

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