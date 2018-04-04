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Самому крутому рыжему игроку в истории АПЛ поставили памятник. Нет, не Скоулзу

Самому крутому рыжему игроку в истории АПЛ поставили памятник. Нет, не Скоулзу
Eurosport

57 мин. назад

Этот парень круто гонял за «Ливерпуль».

Бывшему защитнику «Ливерпуля», «Ромы», «Фулхэма» и сборной Норвегии Йону-Арне Риисе поставили памятник в его родном городе Олесунне. Риисе выступал за ФК «Олесунн» в 1998 году, после чего уехал в «Монако», а затем – в «Ливерпуль».

«Я очень горд. Спасибо!» – написал норвежец в инстаграме, выложив фотографию возле новенькой скульптуры.

  • В составе мерсисайдского клуба Риисе стал победителем Лиги чемпионов-2004/05.
  • В настоящее время Риисе работает футбольным агентом.

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