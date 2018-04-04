Кевин Де Брёйне проголосовал за Мохамеда Салаха в опросе на игрока года АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выбрал форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим футболистом года в АПЛ.

«Я проголосовал за Салаха, не знаю, как выбрать кого-то еще. Он, Харри Кейн, я и Давид Сильва – четыре лучших игрока сезона. Я всегда честен, когда голосую, и я просто выбрал Салаха, потому что он этого заслуживает.

Но, если другие люди не выберут Мо, я не буду против!» – цитирует Кевина ESPN.

Де Брёйне провел 31 матч в АПЛ-2017/18, забил 7 мячей и оформил 16 ассистов.

Салах в 31 матче положил 29 голов и отдал 10 голевых передач.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют между собой в 1/4 Лиги чемпионов.

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