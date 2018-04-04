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Мхитарян – об уходе из «МЮ»: «Хочу играть за команду, которая показывает атакующий футбол»

Мхитарян – об уходе из «МЮ»: «Хочу играть за команду, которая показывает атакующий футбол»
Eurosport

57 мин. назад

В команде Моуринью в атаку не поиграешь.

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян доволен трансфером из Манчестера в Лондон.

«Когда я узнал, что могу перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», я сказал: да, я хочу сделать это. Я не думал дважды. Для меня важно выступать за команду, которая показывает атакующий футбол.

Я не представлял себе лучшего старта карьеры в Лондоне. Я скучал по атакующей игре. Я присоединился к «Арсеналу» потому, что Венгер хотел меня купить, а не потому, что он хотел заменить Санчеса. Мы с ним – разные игроки, с разными умениями и навыками. Я постараюсь сделать все лучшее для клуба», – цитирует Генриха FourFourTwo.

  • В 11 матчах за «Арсенал» Мхитарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
  • Алексис Санчес в 11 играх за «МЮ» дважды забил и отдал столько же ассистов.

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