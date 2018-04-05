The Times: зарплата президента «Тоттенхэма» Леви увеличилась в 3 раза, что не нравится игрокам

«Тоттенхэм» опубликовал финансовый отчет за сезон-2016/17, по итогам которого больше всех в клубе заработал президент Даниэль Леви – 6,87 миллиона евро. Зарплата менеджера в сравнении с сезоном-2015/16 увеличилась почти в три раза (тогда он заработал 2,84 миллиона евро).

Доход Леви возмутил игроков «Тоттенхэма», особенно после того, как Леви отказался повышать жалование ведущим футболистам команды Тоби Алдервейрелду и Мусе Дембеле, требующих улучшенных условий контракта, пишет The Times.

Зарплата Леви на 17 тысяч евро выше недельного дохода самого высокооплачиваемого игрока «шпор» Харри Кейна (114 тысяч). Из-за того, что босс получает больше всех, в команде ухудшился микроклимат.

Леви – самый высокооплачиваемый менеджер в АПЛ. Большинство его коллег получают в 3 раза меньше.

«Тоттенхэм» достраивает новый стадион стоимостью 800 миллионов евро.

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