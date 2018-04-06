«Он лучше всех полузащитников «Реала» и «Барселоны». Эриксен – это Де Брёйне на минималках

Александра Зинченко постоянно путают с Де Брёйне, но больше всех на Кевина похож Кристиан Эриксен. Датчанин скопировал абсолютно все скиллы, которые сделали из КДБ главного претендента на победу в голосовании PFA: награда лучшему игроку сезона в Англии достанется либо ему, либо Салаху.

Первое сходство между парнями – штрафные и дальние удары с игры. Де Брёйне забил в этом сезоне уже пять издали, но Эриксен – абсолютный топчик на том отрезке, что выступает в АПЛ. За четыре с половиной года в «Тоттенхэме» плеймейкер забил из-за пределов штрафной 16 раз – в Англии нет игрока, который бомбит скримеры с такой частотой.

Дальние удары Эриксена решают как минимум две проблемы «шпор». Команда Почеттино проводит много матчей, в которых не может перевести доминирование в явные моменты – выстрелы Кристиана компенсируют нехватку креатива и вскрывают игру. Такую же пользу от датчанина «Тоттенхэм» получает, когда не справляется с давлением – благодаря Эриксену «шпоры» перевернули встречу с «Челси», шокировав соседей перед уходом на перерыв.

Гол Криса на «Стэмфорд Бридж» идентифицировал идиотов – поскольку мяч пошел по центру (плевать на технику и силу), фанаты углядели ошибку Кабальеро и только потом талант Эриксена. Бывший вратарь «Сандерленда» Дэвид Прис заглушил толпу: «Это был невероятный удар – прочитать его полет было нереально. Если бы Кабальеро отбил его, это был бы сэйв сезона».

Точно так же Кристиан удивляет анализом штрафных. Если Де Брёйне считывает полевых игроков перед матчем (Кевин забил уже два гола за «Сити» ударами под стенкой), то Эриксен следит за движением кипера уже во время игры. В начале февраля датчанин обманул Буффона – плеймейкер ударил в тот же угол, в котором находился ветеран «Юве».

«Я понимал, что пробить над стенкой будет крайне нелегко. Когда я подошел к мячу, вся стенка переместилась и, к счастью, Буффон сделал то же самое. Это и помогло мне забить», – рассказывал Эриксен после первого матча в Турине.

Еще одно качество, в котором Эриксен почти не уступает Де Брёйне – подачи в штрафную. Кроссы далеко не так эстетичны, как передачи вразрез, но с лидерами «Ман Сити» и «Тоттенхэма» все по-другому. Они оба подкручивают мяч от вратаря, прекрасно видят партнеров и здорово сочетают силу и точность прострела, чтобы другу было легче вонзить.

Де Брёйне лидирует по кроссам, которые воплотились в удар (34), но Эриксен отстает от него не слишком критично (22). По эффективности Кристиан практически на равных со звездой АПЛ: Кевин сделал пять ассистов после фланговых подач, полузащитник «Тоттенхэма» – четыре. Наконец, по моментам со штрафных тоже примерное равенство: у КДБ – 11, у Эриксена – 9.

Светлячков объединяет даже позиция на поле. В этом сезоне Де Брёйне окончательно превратился в box-to-box – в некоторых матчах Кевин вообще опускается на одну линию к Фернандиньо. Эволюция Кристиана проходит по аналогичному сценарию – датчанин больше влияет на игру «шпор», он впервые перешагнул отметку в 60 передач за матч.

Временный переезд «Тоттенхэма» на «Уэмбли» лишь подчеркнул ценность Эриксена. Поле главного стадиона страны значительно шире, чем на «Уайт Харт Лейн» – у «шпор» больше пространства в домашних матчах, передачи Кристиана имеют более важное значение, чем фирменный прессинг Почеттино. Показательно, что именно Эриксен отметил этот нюанс – человек, которому прокачивал технику великий Бергкамп.

«Думаю, мы добились прогресса во владении мячом. Наша игра в пас превратилась из просто хорошей в отличную. Мы лучше контролируем мяч, больше создаем моментов и оказываемся в более выгодных позициях, чтобы забить. Мы определенно движемся в правильном направлении», – указывал Кристиан.

Талант плеймейкера датчанин гармонично комбинирует с работой на команду без мяча – снова в лучших традициях Де Брёйне. Гвардиола говорил, что Кевин стал примером для молодых игроков, а в случае с Эриксеном характерны наблюдения тренера, который работал с ним много лет в сборной Дании.

Репортер ESPN Габриэль Маркотти не стал уточнять имя, но раскрыл интересные детали. В первые годы в сборной Эриксен выдавал худшие показатели физической активности – ему не хватало скорости и выносливости. Крис не прокачался в физически мощного атлета, но теперь выглядит другим игроком за счет умного движения и чтения игры.

Проблема с Эриксеном только одна – его отсутствие отпечатывается на игре «шпор» больше любого другого. Кристиан пропустил только пять матчей при Почеттино в АПЛ, поэтому «Тоттенхэм» банально не знает, что делать без него. После январского матча с «Саутгемптоном» («шпоры» не пробили 18 команду лиги) Эрик Дайер напрямую связал потерю очков с травмой Эриксена.

«Кристиан – фантастический игрок, таких, как он, очень немного. Он идеально связывает полузащиту и нападение, он – ключевой игрок в этом отношении. Он может как забивать, так и создавать моменты», – объяснил Дайер.

Еще более высокое значение Эриксен имеет для сборной Дании. В октябре 2014-го Мартин Ольссен разнес Криса после матча с Португалией – это был самый колкий упрек в его карьере. Коуч обвинил Эриксена в поражении и сказал, что ему нужно учиться у Роналду – тот выигрывает большие матчи в одиночку.

Кристиан извлек урок и три года спустя вывел сборную на Чемпионат Мира – в стыковом матче с Ирландией плеймейкер выдал хет-трик и принес победу 5:1. Преемник Ольссена Оге Харейде уверен: теперь Эриксен входит в десятку лучших игроков на планете (вместе с Кришем), а в испанских грандах нет более классных полузащитников.

«Когда я смотрю на игроков, которые выступают в центре поля за «Реал» и «Барселону», то не могу найти никого, кто играет лучше Эриксена. Лука Модрич в свое время перешел из «Тоттенхэма» в «Реал», но даже он не был так хорош, как Кристиан сейчас», – резюмирует коуч.

Такие слова могут вскружить голову любому, но только не Эриксену – как и Де Брёйне, Кристиан не гонится за всеобщим признанием. Как говорит сам датчанин, он просто делает свое дело. Возможно, не так ярко, как фронтмен «Сити», но от этого не менее полезно.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Алиссон – лучший вратарь сезона. Сегодня он остановит Месси, а летом перейдет в «Реал»

Зидан перевернул сезон «Реала» новой схемой. Но теперь у него трещит голова

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме