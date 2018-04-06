Тренер «Сити» Гвардиола: «Райола назвал меня псом и трусом, но в январе предлагал Мхитаряна и Погба»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил Мино Райоле, который в недавнем интервью назвал тренера собакой и трусом.

«Хорошо, я отвечу ему. Наконец люди узнали секреты обо мне, что я плохой человек, что я трус. Правда, не понимаю, в чем именно я плохой. Я никогда не общался с Райолой.

Возможно, Ибрагимович что-то поведал обо мне. Но два месяца назад Райола предлагал мне Мхитаряна и Погба. Зачем? Он должен защищать игроков, чтобы они не попали к такому человеку как я, к собаке. Кстати, сравнение с собакой плохое. Мино должен уважать собак.

Что я ответил на предложение Райолы? У нас нет денег на трансфер Погба, он слишком дорогой.

Я плохой человек, Райола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он осознает, что я топовый тренер», – цитирует Пепа Goal.

Мхитарян зимой отправился в «Арсенал» в обмен на Алексиса Санчеса.

Погба перешел в «МЮ» в 2016 году за 105 миллионов евро.

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