«Я хочу разрушить миф о Гвардиоле. Он украл мой момент прощания с клубом». Яя Туре разнес Пепа

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре серьезно прошелся по тренеру клуба Хосепу Гвардиоле.

«Пеп любит доминировать и хочет послушных игроков, которые лижут ему руки. Мне не нравятся такие отношения. Уважаю тренера, но я не его вещь. Как и другие игроки, я спорил с тренерами, но в конечном счете люди, которые не понимают друг друга, приходят к согласию. С Пепом такое невозможно, он очень жесткий. Другие игроки никогда не признают этого публично, но некоторые из них сказали мне, что они в конечном счете возненавидели Гвардиолу, потому что он часто манипулирует мыслями.

Как он только приехал в Манчестер, то сказал мне, что я нужен ему, чтобы тренировать молодежь. Даже если у меня и были варианты для ухода, я подумал, что могу войти в число легенд клуба. То же самое было и прошлым летом, когда Гвардиола попросил меня остаться. Возможно, с моим уходом он боялся утратить контроль над раздевалкой, потому что знал, что я имею авторитет для игроков? Но после того, как трансферное окно закрылось, меня удалили из команды.

Я думаю, он просто хотел отомстить мне. Я не знаю, за что. У меня сложилось впечатление, что он завидовал мне, воспринимал меня как соперника. Мы всегда смотрели друг на друга как-то странно. Он крутился вокруг меня, наблюдал, оценивал, но не разговаривая со мной. Хотя он знает, что я говорю на каталанском, испанском и английском языках. Этого было достаточно для нашего общения. Но, видимо, нет. Каждый раз, когда мы проходили мимо друг друга, он казался смущенным. Как будто я сделал его немного застенчивым. Он понимал, что я прекрасно его знаю. Гвардиола – гордый человек и хочет добиваться успеха с игроками, которых выбрал он, а не другие. Это его проект. И горе тому, кто не относится к этому проекту.

Я хочу разрушить миф о Гвардиоле. Он не создавал «Барселону». Он адаптировал то, что создал Кройфф. Затем, в «Баварии» и «Ман Сити», он воспроизводил те же шаблоны, но с требованием: он будет работать с «его» игроками и с почти неограниченными средствами. Это не сработает в «Кристал Пэласе» или «Уотфорде».

Для меня Зидан круче, потому что у него меньше требований, и он уважает игроков. Пеп хочет, чтобы его считали гением, ему это нравится. Он создает образ. Когда я вижу, как он весь матч почесывает голову, чтобы показать, что он основательно размышляет, мне становится смешно. Это комедия.

Пеп лицемерно хвалил меня, но это я позволил ему сделать это. Хотя я бы предпочел уйти с высоко поднятой головой, без церемонии. Мне кажется, что он без всякой признательности и уважения сделал все, чтобы испортить мой последний сезон в команде. Это ранит, когда ты провел в клубе восемь лет. Пеп украл мой момент прощания с клубом, у которого такие прекрасные болельщики. Мне бы хотелось уйти эмоционально, как ушли Иньеста и Буффон. Но Пеп помешал мне.

Хуже всего то, что в итоге я был счастлив уходу из клуба, который так любил. Я был расстроен, чувствовал, что мной пренебрегли. Я не плакал, прощаясь с болельщиками, только потому что затем был перерыв, и я больше не мог видеть этого тренера», – цитирует Туре France Football.

Яя Туре пришел в «Сити» в 2010 году. С командой он выиграл 3 чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии. Как дела пойдут у «горожан» в новом сезоне?

С Гвардиолой команда в сезоне-2017/18 выиграла АПЛ, побив множество рекордов.

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